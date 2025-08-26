Marín, puerto gallego más importador: siete de cada diez toneladas proceden del exterior

El Puerto de Marín alcanza ya este año las 194.000 toneladas mensuales de mercancía, la segunda mejor marca desde 2019, solo superada por el ejercicio récord de 2024 cuando se superaron los 2,6 millones de toneladas (casi 220.000 toneladas al mes). Con 1.354.419 toneladas entre enero y julio, registra un descenso del 6% con respecto al año anterior. Las cifras de 2025 ponen de manifiesto una caída paulatina del tráfico de contenedores, que ha descendido un 50% en la última década, pero ese desplome se compensa con el aumento gradual de los graneles sólidos, un 55% más que en 2017.

Estos dos tipos de mercancías forman parte del tráfico exterior del Puerto, que basa su actividad en la relación con otros países. De hecho, Marín es el primer puerto de interés general del Estado en Galicia en actividad importadora. Casi siete de cada diez toneladas que llegan a sus muelles procede del exterior. Hasta el momento son 921.000 toneladas este año, el 67% del total. En A Coruña significan el 64%, algo mes del 67% en Ferrol y el 34% en Vigo, todas ellas terminales con mucho mayor volumen de tráfico de Marín. Vilagarcía, con muchas menos mercancías, importa el 53% de sus mercancías

En cuanto a exportaciones, el puerto de la ría de Pontevedra también muestra su dinamismo, con el segundo puesto gallego, solo por detrás de Vigo. El 27% de toda su actividad corresponde a mercancía que sale al exterior, mientras que en los muelles vigueses ronda el 37%. En A Coruña apenas llega al 17%.

Con unos 120 países con los que se mantienen tráficos regulares, son cinco los que acaparan el 60% de todos según el Memoria del pasado año, la última publicada por la Autoridad Portuaria. Y dos de ellos destacan de forma especial sobre los demás. Se trata de Brasil y Ucrania. La linea semanal regular de fruta abierta hace casi un año con el país americano disparó hasta las 588.165 toneladas la actividad con sus puertos, muy por encima de las 425.000 del ejercicio anterior.

Sin embargo, se trata en la mayor parte de los casos de mercancía paletizada, no en contenedores, un apartado que sí experimenta caídas desde que Marín perdió en 2020 una linea regular de fruta. Ahora mueve unos 3.500 contenedores al mes, frente a los 7.300 de 2017.

Tras Brasil, Ucrania ha sido históricamente uno de los países clave para el Puerto de Marín debido a la importación de graneles sólidos (cereales). En 2024 aparecía en segundo lugar con 386.161 toneladas. Y es que los graneles sólidos como cereales o astillas de madera, conforman gran parte de la actividad portuaria marinense. Entre enero y julio se suman 663.000 toneladas, casi 95.000 al mes. Es la segunda mejor cifra de su historia, solo por detrás de los resultados récord de 2024. Este tipo de mercancía supone hasta ahora el 49% de todo el tráfico marinenses. Además, podría aumentar después de que uno de sus principales consignatarios, el Grupo Nogar, haya adquirido una nueva y moderna grúa.

Llegó a mediados de este mes a Marín por mar desde A Coruña. Se trata de una grúa de 450 toneladas de peso, con capacidad de carga de cien y un alcance de cincuenta metros. El Grupo Nogar, una de las entidades empresariales pontevedreses con más presencia en el Puerto en el apartado de marítimo, comercial y logístico, destinará la grúa a mover mercancía general y graneles sólidos, una de las especialidades en Marín del grupo, que destaca que con esta nueva unidad la empresa «refuerza su logística portuaria en Marín en las diferentes operativas».

El transporte de la grúa se realizó por mar a bordo del ‘MV Meri’, especializado en este tipo de trabajos, ya que sus dimensiones dificultaban su llegada por otra vía.

Después de Brasil y Ucrania, que acapararon el pasado año cerca del 40% de toda la actividad internacional de los muelles marinenses, aparecen otros también habituales en estas relaciones, como Países Bajos (198.424), Polonia (163.000), o Rumanía (157.544 toneladas). Estos cinco estados suponen el 60% de todo el comercio exterior.

Estados Unidos (117.838 toneladas), Perú (71.180), Uruguay (65.006), China (61.570) y Seychelles (50.596) completaron en 2024 el listado de los diez primeros países con más relación con Marín. España figuraba en el undécimo lugar de la actividad marinense.

Caídas en pesca y contenedores, pero crece el número de mercantes atracados

En lo que va de año, por los muelles del Puerto de Marín han pasado 24.450 contenedores, unos 3.500 al mes, una cifra muy alejada de los más de siete mil que se movían en 2017 o 2018, por ejemplo. En toneladas, se ha pasado de las 130.000 mensuales de entonces a las apenas 39.000 actuales. También desciende el apartado de pesca, con únicamente 1.140 toneladas entre enero y julio. frente a los 1.400 registradas en 2021 o 2022.En cambio, crece el número de mercantes que atracan en Marín. Hasta ahora son 300, a razón de 43 cada mes, la cifra más alta desde 2018, cuando atracaron en los primeros siete meses del año 305 barcos de mercancías. A lo largo de 2024 fueron en total 486 mercantes, 84 españoles y 402 extranjeros, que navegan bajo más de treinta banderas: 124 de los Países Bajos, 84 de España, 62 de Portugal, 36 de Antigua y Barbuda, 25 de Gran Bahamas o 24 de Chipre, además de otras como Liberia, Panamá, Islas Marshall o Barbados. Fueron 53 graneleros, 272 de carga general, 59 portacontenedores y 68 de otro tipo, además de 34 de pasaje.