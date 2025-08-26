Investigados seis ambulantes por venta de productos falsificados en Sanxenxo
La denuncia partió de las firmas perjudicadas y la Guardia Civil se incautó en el mercadillo de Portonovo de 489 bolsas, carteras y cinturones presuntamente falsos
R. P.
La Guardia Civil y la Policía Local de Sanxenxo realizaron este lunes un operativo en el mercadillo de Portonovo contra la venta de productos con marcas presuntamente falsificadas. El dispositivo finalizó con una investigación contra seis personas por un supuesto delito contra la propiedad industrial.
Se llevó a cabo como consecuencia de dos denuncias interpuestas por dos importantes firmas comerciales en la que se advertía de que se estaban poniendo a la venta productos falsificados de sus firmas en el mercadillo.
Los agentes realizaron este dispositivo conjunto en la zona en la que se montan los puestos, con seis inspecciones y se procedió a la aprehensión de un total de 489 productos de marroquinería y complementos (bolsos, cinturones y carteras) supuestamente falsificados.
Como resultado de la inspección se investiga a seis personas como responsables de esos puntos de venta ambulante y se les atribuyen supuestos delitos contra la propiedad industrial.
