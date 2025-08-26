El fuerte oleaje obliga a izar la bandera roja en varias playas de Sanxenxo

El fuerte oleaje de este martes ha llevado al Concello de Sanxenxo a izar la bandera roja que prohíbe entra en el mar en las playas más abiertas del municipio. En concreto en las de A Lanzada, Espiñeiro, Foxos y Montalvo. La misma medida ha sido tomada en Bueu.

Además, se acordó cerrar las escaleras situadas ante la capilla de A Lanzada, que bajan hacia la zona de rocas.

El Concello ha lanzado un mensaje de precaución y responsabilidad a todos los usuarios tanto en la jornada de este martes como en la del miércoles, cuando se prevé que además de las olas, provocadas por la influencia de un frente poco activo asociado al exhuracán Erin, lleguen las primeras lluvias del mes, con temperaturas máximas en Sanxenxo de unos 22 grados.

El aviso de precaución está dirigido a todos los bañistas, pero especialmente hacia los practicantes de surf y otros deportes similares, que aprovechan el oleaje de A Lanzada para practicar su deporte favorito. En todo caso, pese al mal tiempo, está previsto que continuen en sus puestos los equipos de socorristas en las 17 playas que disponen de bandera azul.

Este martes un frente atlántico poco activo ha dejado ya cielos nubosos o cubiertos con probables lluvias débiles y dispersas en el norte de Galicia y área cantábrica, mientras que en el resto predominaron los cielos poco nubosos o despejados, con intervalos de nubes medias y altas.