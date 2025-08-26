Finaliza la mejora de la escuela infantil de Tenorio

Cerdedo-Cotobade finalizará en los próximos días la actuación de mejora de la escuela infantil de Tenorio, perteneciente a la red pública autonómica. La Xunta financia parte de los trabajos, que rondan los 48.000 euros. Las obras, que están prácticamente rematadas, se centraron en mejoras en la envolvente de la escuela y de las zonas exteriores de juego. En concreto, se renovaron las fachadas de madera, a las que se aplicó un tratamiento protector, además de acometerse su limpieza, reparación, pintado y aplicación de un nuevo revestimiento acrílico. Asimismo, se contempla la instalación de nuevos vallados de madera.

El Concello contrató y ejecuta las obras que financió en parte el Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar con una aportación de cerca de 27.000 euros. Estos trabajos se realizan durante este verano para aprovechar que la escuela está sin actividad.

El Consorcio ha ejecutado diversas actuaciones en las escuelas infantiles gallegas durante los meses de julio y agosto «con el fin de que estén perfectamente acondicionados de cara a el inicio del nuevo curso, que será el próximo día 5 de septiembre»