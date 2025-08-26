La Festa do Mar de Poio incluye un ciclo de proyecciones de cortometrajes

Una de las novedades de la edición de este verano de la Festa do Mar, que se celebrará en Combarro entre el jueves y el domingo, será el ciclo «Cine do Mar», que, en colaboración con la Asociación Museo do Mar de Marín, llevará a cabo proyecciones diarias en una carpa-museo en la Praza da Chousa. Esta colaboración, tal y como explica el alcalde de Poio, Ángel Moldes, evidencia que «esta fiesta es cada edición más participativa para conseguir que sea el mejor escaparate de la cultura marinera y de uno de los sectores productivos más importantes del municipio».

Así, entre el jueves y el domingo, de 12.30 a 13.30 horas se proyectarán cortos relacionados con la temática del mar. Abrirán el ciclo «Danza o Batalla», de Danilo H. Galgano; «Lagun», de Juan Larrañaga, y «El señor de las ostras», de Manuel Palenzuela. El viernes será el turno de «Remar», de Adán Aguilar, y «Nika el calderón tropical», de José Hernández y Felipe Ravina. «Testemuñas dunha illa», de Borja Duarte, Elian Mercedes y Guillermo Artero, y «Voces do Mar, de Javier Lorenzo, se proyectarán el sábado.

El ciclo terminará el domingo con «Chelito», de Carlos Prado, e «Mexillonaria», de Pablo Chouza.

Además de esta actividad, en la carpa-museo también se podrán visitar exposiciones sobre la cultura marinera, tanto fotografías como maquetas.