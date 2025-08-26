La Festa do Mar de Poio incluye un ciclo de proyecciones de cortometrajes
Entre el jueves y el domingo se podrán ver piezas relacionadas con la temática marinera | En la Praza da Chousa habrá una exposición
Una de las novedades de la edición de este verano de la Festa do Mar, que se celebrará en Combarro entre el jueves y el domingo, será el ciclo «Cine do Mar», que, en colaboración con la Asociación Museo do Mar de Marín, llevará a cabo proyecciones diarias en una carpa-museo en la Praza da Chousa. Esta colaboración, tal y como explica el alcalde de Poio, Ángel Moldes, evidencia que «esta fiesta es cada edición más participativa para conseguir que sea el mejor escaparate de la cultura marinera y de uno de los sectores productivos más importantes del municipio».
Así, entre el jueves y el domingo, de 12.30 a 13.30 horas se proyectarán cortos relacionados con la temática del mar. Abrirán el ciclo «Danza o Batalla», de Danilo H. Galgano; «Lagun», de Juan Larrañaga, y «El señor de las ostras», de Manuel Palenzuela. El viernes será el turno de «Remar», de Adán Aguilar, y «Nika el calderón tropical», de José Hernández y Felipe Ravina. «Testemuñas dunha illa», de Borja Duarte, Elian Mercedes y Guillermo Artero, y «Voces do Mar, de Javier Lorenzo, se proyectarán el sábado.
El ciclo terminará el domingo con «Chelito», de Carlos Prado, e «Mexillonaria», de Pablo Chouza.
Además de esta actividad, en la carpa-museo también se podrán visitar exposiciones sobre la cultura marinera, tanto fotografías como maquetas.
