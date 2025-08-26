Los Feroz 2026 piden al público que elija a sus presentadores

La organización de los Premios Feroz lo ha vuelto a hacer. La Gala 2026 pretende ofrecer un evento que capte la atención de todos, especialmente las nuevas generaciones. Es por ello que el equipo se dirigió ayer en redes sociales a los seguidores y el público más joven para pedirles su opinión acerca de quiénes, a su juicio, deberían presentar la nueva edición en la noche del cine de Pontevedra.

El equipo tras el evento publicó este lunes un post en «X» a las 10.30 horas, en el que animaba a la gente a proponer sus candidatos como presentadores favorito, para acompañar a Samantha Hudson en la dirección sobre el escenario de la noche de los premios.

La Gala Feroz 2025 fue presentada por el artista polifacético La Dani. Él mismo reconoció en una entrevista para FARO días antes de la entrega de premios del año pasado, que había visto un anuncio en redes promovido por la organización del evento en donde decía que buscaban presentador.

Fiel a su estilo desenfadado, envió un mensaje que los responsables de la gala no pudieron rechazar. Así, y tras haber acudido como invitado el año anterior, La Dani se convirtió en el presentador de la Gala Feroz 2025 de Pontevedra, revolucionando el escenario con su atuendo rompedor, su carisma y un guión no apto para polites (personas que se guían por los convencionalismos y lo cortés) que no dejó a nadie indiferente, desatando tanto risas como indignación.

El caso es que la apuesta debió funciona, porque desde el Concello de Pontevedra ya avisaban hace unas semanas que intentarían que más personas pudieran acercarse a la zona donde será instalada la alfombra roja para ver a las figuras cinematográficas, debido al interés mostrado por los ciudadanos. Puesto que los salones habilitados para seguir la celebración reunieron en enero del año pasado a 1.112 invitados, además de los 1.100 vecinos que siguieron la retransmisión en las dos salas del Auditorio.

Los Premios Feroz destacan lo mejor de la producción audiovisual española del año para la prensa especializada. Y Pontevedra cumplirá como sede un año más, después del éxito cosechado en 2025 y que tanto orgullo ha hecho sentir al alcalde Lores, que no ha dudado en manifestarlo en diferentes ocasiones respecto a la capacidad del Concello en la organización de grandes citas culturales y deportivas. De hecho, hace unos meses, se desplazó junto a otros concejales del equipo de Gobierno, hasta Tenerife para una previa de lo que serán los premios de esta edición.