La falta de oncólogos en el CHOP obliga a adelantar los resultados por teléfono

Nerviosismo entre los pacientes del servicio de Oncología del Complexo Hospitalario de Pontevedra (CHOP), en donde se están aplazando las consultas de revisiones anuales «por falta de oncólogos», tal y como han confirmado a FARO fuentes extraoficiales. Para transmitir tranquilidad a los pacientes, se les está llamando por teléfono para informarles de los resultados correspondientes de sus pruebas, siempre y cuando hayan sido favorables.

El verano siempre complica de uno u otro modo la actividad asistencial en el área sanitaria, ya que es la época en la que la mayoría de los profesionales solicitan sus vacaciones. Es el caso del servicio de Oncología, en donde la falta de médicos no permite realizar las habituales revisiones en tiempo, normalmente con carácter anual, y se están aplazando.

Tal y como ha podido saber este periódico, la situación se agravó en el mes de agosto «con un solo médico y una baja». Esto ha obligado a tener que telefonear a aquellos pacientes que se habían hecho las pruebas correspondientes de revisión de su estado de salud para transmitirles los resultados, siempre y cuando se descartase una recaída.

«Nos están llamando a todos, o al menos así es lo que me dijeron a mí hoy», explica una paciente, que tenía cita en el mes de agosto y a quien le han comunicado que no será atendida hasta septiembre u octubre.

«Te quieren tranquilizar, pero cuando has pasado por un cáncer solamente te tranquiliza tener al médico frente a frente diciéndote que todo está bien, que no tienes que volver a pasar por toda la pesadilla de la quimio y la radio otra vez, no una llamada, por muy buena intención que tenga».

De hecho, han sido varios los usuarios que han presentado una reclamación por este motivo, a la vista de que no les reprogramaban sus citas.

Actividad asistencial

Consultado al respecto, el servicio de Oncología del área sanitaria responde que «también en pleno mes de agosto mantenemos la actividad asistencial, con continuidad y coberturas profesionales».

No confirma esa falta de médicos, pero sí que «durante este período se está revisando toda la agenda de citaciones de pacientes que están en revisión libres de enfermedades con controles cada seis o doce meses y se les informa de resultados de pruebas realizadas que estén bien para que queden tranquilos, a la espera de posterior cita presencial».

«Asimismo, en el caso de que surgieran novedades en los cuadros de salud y patologías, nuestro servicio les cita en consulta presencialmente», añade.

Plan de contingencia estival

Hay que recordar que la gerencia del área sanitaria ha puesto en marcha su plan de contingencia estival, destinado a afrontar los meses de verano con una importante merma de personal, en vacaciones.

Es por ello que se han bloqueado algunas camas de hospital hasta el próximo mes de octubre. Hasta el 30 de septiembre permanecerán cerradas 63 de un total de 720: serán 53 en el Complexo Hospitalario de Pontevedra (CHOP) y otras 10 en O Salnés. Siempre con posibles cambios en función de la demanda asistencial.

También en Atención Primaria se hace notar el descenso de recursos humanos, ya que hay agendas de médicos cerradas que se encuentran de vacaciones y cuyos pacientes tienen que acudir presencialmente a sus respectivos centros de salud para que les faciliten una cita.