Éxito del Festival Costa Feira de Sanxenxo en su última edición, con más de 50.000 espectadores

Costa Feira cierra su tercera edición afianzándose como "el festival boutique de referencia en Galicia". Así lo apuntan sus promotores, que detallan que la cita musical celebrada en Sanxenxo ha superado, de nuevo, los más de 50.000 asistentes. Un público que, según sus organizadores, consolida a Costa Feira como uno de los festivales más importantes del panorama nacional, "convirtiéndose en un referente de la música, la cultura y el ocio en Galicia y España".

Por el evento que tiene lugar durante el verano en el Polígono de Nantes han pasado artistas de la talla de Sebastián Yatra, con su fusión de baladas románticas, pop latino y reggaetón, además de Leiva, que presentó su Tour Gigante 2025, o Manuel Carrasco, que pasó por tierras gallegas con su Tour Salvaje. El colombiano Camilo también formó parte de esta selecta tercera edición.

A todos estos conciertos hay que sumarles los de Guitarricadelafuente o Café Quijano, que presentó su nuevo disco "Miami 1990” y Los Secretos, con un concierto lleno de canciones por las que no pasan los años.

Además, el escenario Bulla ha tomado más protagonismo, con los conciertos y sesiones de Don Patricio, Gordo, Juan Magán y 2ManyDJs, junto con sus "After Parties", con DJs como Anthony Godfather, MichaelBM, Mark Deluxe y Gia, entre otros.

El impacto económico y social de Costa Feira en Sanxenxo, explica la empresa promotora, fue "notable". En su tercera edición ha activado más de 300 puestos de trabajo durante los tres meses que dura la organización y celebración del festival. Su efecto positivo, añaden, "se extiende a sectores clave como la hostelería, el turismo y el comercio local".

Por otro lado, los impulsores del evento aspiran a seguir avanzando hacia un modelo sostenible, para "convertirse en uno de los primeros festivales del mundo 100% ecológicos a nivel energético" mediante "mejoras constantes en sus instalaciones y operaciones". En esa línea, afirmaron que a lo largo de este año se llevarán a cabo mejoras notables en el recinto para llegar a estos objetivos en la próxima edición.

Desde la organización del festival sanxenxino apuntan a que el compromiso con la economía local "se refuerza aún más con la elección de proveedores de proximidad", contando con que el 80% de los proveedores son empresas de la zona, mientras que en el caso de los foodtrucks son negocios locales.