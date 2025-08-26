Estrella Galicia, nuevo patrocinador principal del Pontevedra hasta 2028

Estrella Galicia y el Pontevedra Club de Fútbol anunciaron ayer nuevos lazos en su relación y colaboración con la renovación de su acuerdo de patrocinio por tres temporadas más. Así, la cervecera gallega seguirá respaldando distintas categorías del club hasta 2028, reafirmando su sólido compromiso con el deporte, con el espíritu inconformista que caracteriza a ambas entidades y con la ciudad de Pontevedra. La marca amplía su compromiso ocupando, esta vez, un lugar destacado como patrocinador de la plantilla masculina. Además, dentro de la apuesta de Corporación Hijos de Rivera por impulsar el talento, Cabreiroá mantendrá su apoyo a las categorías inferiores del club.

“Estamos encantados de extender nuestra relación con el Pontevedra CF, un referente de la ciudad con el que compartimos la misma pasión y espíritu inconformista. Además, estamos muy ilusionados con esta nueva etapa en la que ocuparemos un lugar predominante en la equipación deportiva”, destaca Manuel Eiroa, responsable de patrocinios deportivos de Estrella Galicia.

Por su parte, Guadalupe Murillo, presidenta del Pontevedra CF, ha agradecido el apoyo de la cervecera. “Quiero expresar mi gratitud a la Corporación Hijos de Rivera, que año tras año demuestra su compromiso con nuestro equipo, el Pontevedra CF, así como con el deporte gallego en general. Como podréis apreciar en la camiseta, esta temporada se ha dado un paso más en la relación que nos une, que es ya más de amistad que de patrocinio, siendo un placer para nosotros que Estrella Galicia esté en las equipaciones oficiales de la temporada 25/26, convirtiéndose en el patrocinador principal de nuestra camiseta", explicó la mandamás granate.

"Me gustaría aprovechar la oportunidad que se me brinda hoy, para agradecer a la Corporación Hijos de Rivera su apuesta y apoyo al futbol base. Su apoyo es fundamental, y nos motiva a seguir trabajando para ofrecer lo mejor de nosotros mismos. Gracias por creer en nosotros y por ser parte de este proyecto", concluyó Murillo.