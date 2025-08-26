Desbloqueado el dragado del Lérez: el depósito de los áridos será otra vez en la zona de Sálvora

Portos de Galicia ya tiene vía libre, tras años de trámites, para afrontar el ansiado dragado del río Lérez, desde Praceres hasta el Club Naval. El Ministerio para la Transición Ecológica, del que depende Costas, ha autorizado ya la zona en la que la Xunta deberá depositar los áridos que se retiren del mar. Se trata de un lugar próximo a la isla de Sálvora, a 1,8 kilómetros del lugar que se utilizaba hasta 2021 pero que el propio ministerio cerró hace cuatro años por las protestas en la ría de Arousa por los posibles efectos negativos de los vertidos en ese lugar.

Con la autorización en la mano, Portos de Galicia ya ha avanzado este martes no solo que había recibido esa autorización, sino que asegura que «ya inició los trámites que permiten comenzar la evaluación ambiental para la posterior redacción y licitación de las obras». Esto aún supone varios meses de tramitación, pero al menos se pone fin al intercambio de acusaciones entre la Xunta y el Gobierno central y cierra la incertidumbre que atenazaba desde hace años al sector marisquero del fondo de la ría y al propio Club Naval, los principales perjudicados por la acumulación de sedimentos en la desembocadura del río.

Pese al alivio que supone disponer ya de un punto de vertido, la Xunta no ha dejado de mostrar su sorpresa por la elección de un punto tan próximo al que vetó hace cuatro años. En un comunicado, Portos «lamenta profundamente los cuatro años de parálisis impuesta por el Ministerio a 16 obras de dragado en el litoral sur de la comunidad y de manera señalada al dragado del río Lérez por la decisión trasladada en abril de 2021 de no autorizar más vertidos en el punto E8, en el exterior de Sálvora».

Lo hizo después de recibir el informe en el que la Subdirección General de Biodiversidad «prioriza el punto B situado a una milla del E8 pese a validar también el propio punto E8 y constatar que no conllevaría una afición negativa. Insiste en culpar al Gobierno central del «perjuicio causado por la decisión del Estado a una obra demandada reiteradamente por la comunidad portuaria de Pontevedra, cofradías, Club Naval, Concello y por acuerdo unánime de Parlamento de Galicia».

La autorización ministerial se basa en el informe de abril pasado del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (Cedex), un documento elaborado a raíz del «trabajo de campo realizado por la comisión integrada por Portos de Galicia, las Autoridades Portuarias del Estado en Galicia y el propio Cedex a lo largo de los últimos cuatro años para elaborar el estudio de alternativas solicitado por el ministerio en el momento de la clausura del punto E8 en 2021».

Al margen de esta postura, Portos insiste en que «ya inició los trámites necesarios para comenzar con la evaluación ambiental del proyecto, que incluye redacción de estudio de impacto ambiental, información pública y solicitud de informes oficiales a las distintas administraciones y entidades implicadas, incluyendo la Administración General del Estado, para la posterior redacción del proyecto de obra y licitación».

Eran tres los puntos de vertido de los posibles dragados en las Rías Baixas que podía autorizar el Ministerio para la Transición Ecológica. Uno es el tradicional de la isla de Sálvora, denominado E8 y otro es muy próximo, a 1,8 kilómetros, que es el ahora autorizado. El tercero es nuevo, bautizado como D, al sur de Vigo. Así se detallaba en el informe definitivo del Cedex, que aclaraba que apuesta por estas tres ubicaciones porque «no existe una zona única que pueda cumplir, para todos los puertos, la condición de distancia máxima de 20 millas náuticas entre zonas de dragado y de vertido».

Por ello, se realiza un reparto de puntos de vertido en función de la zona de trabajo y para «los materiales dragados en puertos ubicados en la ría de Pontevedra, donde prevén dragarse 484.308 metros cúbicos, pueden verterse indistintamente en la zona D, o en la zona E8 (o su alternativa zona B)». Apunta además que «sería adecuado plantear un enfoque individual por proyecto».

Se retirarán en Pontevedra 484.000 m3, el 30% de todo lo previsto en las Rías Baixas

Los 484.308 m3 de material que se pretende retirar de la ría, en zonas como el río Lérez o el puerto de Campelo, suponen el 30% de todos los dragados programados en las Rías Baixas, que suman en conjunto casi 1,7 millones de m3. Así, para el resto el Cedex aconsejaba usar «la zona D como la más adecuada para recibir los materiales dragados de los puertos ubicados en la ría de Vigo donde está previsto dragar un volumen de 146.000 m3».

A su vez, para Arousa se apuesta por el punto E8 en Sálvora. En esta ría están previsto dragarse un volumen de 1.048.000 m3, el 62% del total. El informe del Cedex indicaba que «en este caso, podría ser recomendable establecer puntos preferentes de vertido dentro de la zona para evitar morfologías tan abruptas como las que se han formado hasta ahora, en caso de seguir utilizándose para el vertido de material dragado». Además, apuntaba que «en el caso de que se desestime la zona E8, la zona B es totalmente adecuada para recibir los materiales dragados de los puertos ubicados en la ría de Arousa».

También decía el Cedex que «la distancia que separa a los puertos situados en la ría de Arousa y los situados en la ría de Vigo es bastante elevada, lo que implica que es prácticamente imposible encontrar una única zona de vertido que dé servicio en condiciones de operatividad adecuadas a todas las potenciales zonas de dragado».

A modo de resumen, explica que «dado que las previsiones de dragado para los próximos años en los puertos de las Rías Baixas incluyen a puertos de todas las rías, se considera necesario contemplar dos zonas de vertido que, cumpliendo con las exigencias medioambientales, de alejamiento de zonas a proteger y de interacción o solape con otras actividades o usos del medio marino, puedan dar servicio de manera conjunta como receptoras de materiales de dragado». Por ello, señala las tres áreas elegidas, con los condicionantes señalados.