Declarado "extinguido" el incendio de Vilaboa tras calcinar 72,17 hectáreas

La Consellería de Medio Rural ha dado por "extinguido" el incendio forestal que se declaró el pasado jueves en la parroquia de Santa Cristina de Cobres en el municipio de Vilaboa.

Fue a las 21.22 horas de este lunes cuando se consideró apagado por completo este fuego, cuyas tareas de extinción se prolongarn durante cinco días y que calcinó 72,17 hectáreas de superficie arbolada.

Durante este incendio llegó a activarse la Situación 2 como medida preventiva por la proximidad de las llamas al núcleo de Vilar.

Para su extinción se movilizaron de manera acumulada cinco técnicos, 26 agentes, 47 brigadas, 42 motobombas, dos palas, tres unidades técnicas de apoyo, cinco helicópteros y ocho aviones. También participaron efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), que recibieron el sábado la visita de la ministra de Defensa, Margarita Robles.