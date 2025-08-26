«Los turistas se interesan por la cultura gallega»

La exposición «Traxes e Cores de Galiza: A indumentaria nacional na plástica de Castelao», que se ofrece en Santiago, es un auténtico estudio etnográfico de la vestimenta que consigue transmitir a todos los que la visitan a la Galicia de hace más de 100 años.

El éxito rotundo de la exposición que convierte los trajes de las obras pictóricas de Castelao en piezas de exposición se ha evidenciado en sus miles de visitas este verano. Está promovida por la asociación pontevedresa Sete Espadelas

-¿Cuándo se funda la Asociación Etnográfica Sete Espadelas? ¿Cuáles son sus objetivos?

La asociación se fundó en 2016, el año que viene hará diez años. Nacemos de una iniciativa conjunta de José Luis Rodríguez -el otro comisario de la asociación- y yo. Ambos contábamos con una gran colección personal de ropa tradicional , tanto antigua como reproducciones, y decidimos crear esta asociación que se centrase solamente en el vestuario a diferencia de otras organizaciones etnográficas. Nuestro proyecto ha crecido mucho y ahora somos alrededor de 150 miembros.

¿Cómo surge la idea de la exposición y cómo se entrelaza con la obra de Castelao?

Surge antes de la creación de la asociación, en 2015. Hicimos una exposición en el Museo de Pontevedra centrada en la reproducción de trajes de las obras de distintos autores -de Sobrino, Sotomaior, Castelao- y de aquí surge esta idea de reproducir la vestimenta que aparecía en los cuadros. Y al ser este el año Castelao, nos decidimos por impulsar esta idea

¿Qué conforma la exposición?

La muestra esta conformada por 55 maniquíes vestidos con 600 piezas de ropa tradicional gallega acompañados de elementos etnográficos y de una escenografía espectacular.

¿Se estructura de forma cronológica?

Está estructurada por las épocas de la pintura de Castelao. Desde la pintura costumbrista y las viñetas de prensa de sus inicios hasta su pintura política reivindicativa motivada por el inicio de la Guerra Civil, pasando por la época de «meus compañeiros» donde retrató a personas invidentes claramente influenciado por su limitación de visión personal. Además de, por supuesto, su creación en el exilio donde «Os vellos non deben de namorarse» tiene una gran importancia con una sala dedicada a esta obra solamente.

¿Las piezas expuestas han sido recogidas y preparadas por el personal de la asociación enteramente?

Sí, nosotros nos encargamos del trabajo de reproducción de las piezas en su totalidad. Encargamos los tejidos y los buscamos en diferentes artesanos que se dedican a tratar los materiales de igual forma que se hacía antes.

¿Hay alguna pieza de la exposición que considere especialmente simbólica?

Hay varias cosas importantes. Por ejemplo la reproducción del traje de Pimpinela de «Os vellos non deben namorarse» que es un traje tradicional muy interesante. También hay una reproducción de un boceto que hizo Castelao en el año 1934 acerca de una idea de un «ballet gallego» que se inspiraba en los ballets rusos de París con vestimentas muy influenciadas en el folclore. Además estos maniquíes están expuestos en unas plataformas giratorias lo que los hace muy vistosos.

¿A qué atribuye el gran éxito que está recibiendo la exposición?

La gente en general en Galicia se interesa mucho por los trajes tradicionales. También recibimos mucha afluencia turista de gente que se interesa por la cultura gallega mientras visita Santiago.

¿Existen planes de transportar la exposición a otras ciudades gallegas?

En principio no se expondrá en ningún lugar aparte de Compostela. No va a ser itinerante por lo que solo se podrá ver en Compostela hasta el 30 de agosto con motivo del año Castelao.