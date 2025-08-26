El Concello abre un proceso de «legalización» de viviendas de uso turístico sin registro local

Las viviendas de uso turístico han centrado gran parte de la atención durante la Comisión de Urbanismo celebrada esta mañana en el Concello. En concreto el análisis de cuatro expedientes correspondientes con pisos que ya funcionan como viviendas de uso turístico, pero que solo contarían con el registro hecho en la Xunta. «No se trata de analizar la solicitud de una licencia de apertura, ya están en funcionamiento. Sino de valorar si estas viviendas pueden ser utilizadas como de uso turístico en esos edificios, ya que carecen de la licencia necesaria para ejercer una actividad económica de este tipo», aclaraba el concelleiro de Urbanismo Alberto Oubiña, tras la sesión.

Localizadas en la calle Figueroa, Licenciado Francisco de Paula Cousiño y otras dos en Isabel II; todas ellas en pleno casco histórico pontevedrés, todas han recibido el beneplácito de Concello. «Una de ellas debe presentar el proyecto y las otras están en distintas fases (a nivel administrativo). Lo que buscamos es que las viviendas que estén en activo tengan un proceso de legalización con el Concello, ya que no constan en nuestro registro y, por tanto, no hacen frente a sus obligaciones municipales. Normalmente solo figuran en el registro de la Xunta y con ello comienzan su actividad comercial».

El Concello debe determinar la idoneidad de convertir ciertos espacios en viviendas de uso turístico, además de llevar un recuento y control de las activas en la ciudad, que deben hacerse cargo de las cargas municipales correspondientes. Oubiña, señaló que en este proceso de «legalización», aquellas viviendas que no cumplan los requisitos establecidos por la normativa municipal «cerrarían». Unos requisitos especialmente sensibles en el caso histórico, donde este mismo año se modificó el criterio de idoneidad contemplado dentro del Peprica limitando solo a los bajos y primeros pisos la posibilidad de abrir un establecimiento de este tipo, así como a edificios completos. Lo que sugiere la idea de si en la ciudad se da concentración de viviendas de uso turístico en manos de unos pocos propietarios o de empresas. Cuestiones a las que Oubiña contestó que «no detectamos por el momento concentración en manos de pocos propietarios, ni de empresas. En Pontevedra la mayoría son pisos familiares que están vacíos y no se usan y se ofrecen en el sector turístico». Aunque también reconoció que «no tenemos los datos exactos de los propietarios, ni de cuántos pisos hay. Es muy importante cruzar los registros de la Xunta con los de los concellos y en ello estamos en este momento».

Los registros autonómicos no son el único punto de partida para conocer la existencia de pisos de uso turístico en Pontevedra. Lo idóneo sería que se cumpliera con el registro obligatorio implementado por el Gobierno central para que «no consigan el código que les permite publicitarse en las plataformas como Booking o Air BNB sin presentar la licencia del Ayuntamiento. Estamos detectando casos. Están saliendo a la luz las que funcionan de manera irregular», observó el concelleiro de Urbanismo.

Curiosamente, es este mismo Peprica (Plan Especial de Protección y Reforma Interior y Conservación Artística), aprobado en el año 2023, que ahora «controla» si un piso es apto para el mercado turístico en los bajos, el mismo por el que se ha regido el Concello en el último año para el cierre de locales de ocio nocturno que no cumplirían la normativa a pesar de llevar años en funcionamiento. Oubiña recalcó que todos los nuevos expedientes relacionados con pisos de uso turístico deben ser evaluados por la Comisión de Seguimiento del Peprica, «para garantizar un mayor control y transparencia».

Pisos protegidos en A Parda

El proyecto de creación de 2.000 pisos de protección oficial en A Parda, fue otro de los temas principales de la Comisión de Urbanismo. «No vamos a oponernos ni en la Comisión, ni en el Pleno. Pero exigimos a la Xunta que ejecute la conexión con los viales, algo que es fundamental para los vecinos y los que vendrán, y a lo que la Xunta se opone frontalmente a financiar, también a pesar de que el Concello se ofreció a pagarlo, pero serían más de 7 años y con el PIA menos».