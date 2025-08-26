Charla entre Gabriel Tizón y Antón Sobral
La Bienal de Pontevedra organiza un ciclo de conversaciones con artistas mañana. Se trata del encuentro entre Gabriel Tizón y Antón Sobral que tendrá lugar en el salón de actos del Edificio Castelao del Museo de Pontevedra a partir de las 20.00 horas. Hablarán sobre una trayectoria marcada por el compromiso social, el testimonio directo y la fuerza de la imagen.
