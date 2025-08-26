Carlos Núñez tocará en Poio el 7 de septiembre

Carlos Núñez actuará la próxima semana en Poio de la mano de la Diputación de Pontevedra.

Se trata de un concierto que tendrá lugar en el marco del programa provincial «son Verano».

De este modo, el domingo 7 de septiembre a las 20.30 horas en la Praza do Mosteiro de San Xoán de Poio, el músico gallego ofrecerá su espectáculo «Lugares máxicos», una gira que comenzó hace ocho años para tocar en verano en localizaciones hermosas de Galicia poniendo en valor el patrimonio musical, arquitectónico, gastronómico y natural de la comunidad. Además, se trata de un modelo respetuoso con la naturaleza y con el medio ambiente, ya que se aprovecha la luz solar y las acústicas naturales de los lugares sin los excesos de producción habituales en este sector. De hecho, Núñez fue nombrado Embajador Europeo del Medio Ambiente, y con sus actuaciones en marcos naturales consiguió que se identifique la marca cultural y patrimonial de Galicia con su música personal, enraizada y pluricultural.

Las reservas se habilitarán a través de la dirección electrónica cultura@concellopoio.org o enviando un mensaje de WhatsApp al número de teléfono 698138166. La fecha máxima para retirar o reservar los convites será el jueves 4 de septiembre.