El Camino Portugués tuvo 67.000 peregrinos
El director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, se reunió ayer con el alcalde de Caldas de Reis, Jacobo Pérez, para hablar de los buenos resultados del Camino Portugués , con más de 67.000 peregrinos y un ritmo de crecimiento del 5% este año. Es la segunda ruta más transitada siendo Ponte Bermaña un punto de interés principal.
- Muere un menor de 14 años en Aguete tras un golpe fatal al tirarse al agua
- Evacuado un joven tras ser rescatado inconsciente del agua en la playa fluvial de Ponte Sampaio, en Pontevedra
- Los casos de sífilis se duplican en el área sanitaria de Pontevedra-O Salnés y los de clamidia y gonococo se triplican
- Se investiga a un sospechoso por el incendio todavía activo de Vilaboa
- Condenan al piloto por un accidente en Ponte Sampaio en el que murió un joven
- Pesar en Marín por la muerte de los dos jóvenes en el Lérez y Aguete
- Ohana regesa a sus orígenes: ya solo recoge perros
- Condenado a año y medio de cárcel por matar 5.000 conejos de la granja de su exmujer en Barro