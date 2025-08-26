El Camino Portugués tuvo 67.000 peregrinos

El director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, se reunió ayer con el alcalde de Caldas de Reis, Jacobo Pérez, para hablar de los buenos resultados del Camino Portugués , con más de 67.000 peregrinos y un ritmo de crecimiento del 5% este año. Es la segunda ruta más transitada siendo Ponte Bermaña un punto de interés principal.