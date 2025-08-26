Un buen balance para los chiringuitos

Cuando llega el verano, la gente está deseando ir a la playa, lucir sus «outfits» más coloridos y darlo todo en sus festivales favoritos, pero otro plan que nunca falla con el comienzo de esta calurosa estación es acudir a un chiringuito de playa, ese lugar donde los niños corretean con el helado en la mano, los adultos beben una caña o su combinado favorito y los turistas descubren la experiencia de tomar algo con los pies en la arena, mientras disfrutan de unas excelentes vistas frente al mar.

El balance de la actual temporada de estos bares y restaurantes veraniegos, abiertos solamente durante el período estival, es realmente favorable, pues todos los chiringuitos consultados por FARO manifiestan una muy buena temporada la de este año, debido principalmente a las cálidas temperaturas que ha presentado este verano.

«Este año el clima ayudó muchísimo porque en todo el verano llovió un día solo, cuando otros años son más. Ahora parece que va a cambiar un poco el tiempo, pero seguimos teniendo gente porque, aunque amanezca nublado, después el cielo se despeja y hace calor y buena temperatura. En años anteriores, en las noches a partir del 15 de agosto ya hacía algo de frío y refrescaba, mientras que este año está haciendo una temperatura espectacular, lo que se ve reflejado en la cantidad de clientes que se animan a ir y quedarse en el local», comenta Oliver da Silva, que junto con su mujer Ángeles son los dueños del chiringuito Sinás en Raxó, que en 2014 recibió el reconocimiento a Mejor Chiringuito de España.

Personal del chiringuito Sinás, en Raxó. / Gustavo Santos

Este premio, junto con el ‘boca a boca’, convierte al local en un lugar al que acuden numerosos clientes: «Desde aproximadamente el 20 de julio estamos completos, tanto a la hora de las comidas como en las cenas», indica Oliver. Asimismo, las redes sociales también desempeñan un papel importante en cuanto a la ganancia de popularidad del restaurante, ya que a él acuden varios usuarios «influyentes» debido a su cantidad de seguidores en plataformas como Instagram o TikTok, a las que suben los vídeos o los reportajes que realizan sobre los distintos locales. Estas publicaciones favorecen en gran medida a la clientela del chiringuito, ya que cada vez más gente se mueve a través de las redes sociales y se sirven de ellas para buscar recomendaciones sobre los sitios a los que acudir.

Asimismo, el chiringuito Sinás se caracteriza por la comida que ofrece: «No son los típicos platos de un chiringo, sino que intentamos ofrecer otro tipo de comida distinta, un tapeo más original y una cocina más elaborada y eso a la gente le gusta», expresa da Silva.

Chiringo Pé na praia. | Gustavo Santos

Por otro lado, estos hosteleros destacan que, pese a tener clientes de zonas próximas y de toda Galicia en general, han notado un aumento en el turismo, destacando un incremento de los visitantes, tanto a nivel nacional, en especial de turistas procedentes del centro de España, como a nivel internacional, resaltando el turismo europeo, como pueden ser alemanes, franceses e ingleses.

No obstante, también existen chiringuitos que dejan al margen la cocina para centrarse en las bebidas, como es el caso de O Chiringo Cabeceira, en Poio, situado donde estaba el famoso pinar que dibujó Castelao.

Su dueña, Carolina Balvif, indica que se centran en la coctelería, señalando que uno de los productos más vendidos son los mojitos. «Hace unos años solo teníamos mojitos y ahora incorporamos más cócteles y ‘smoothies’. Le damos mucha importancia al producto y, sobre todo, a la fruta natural», comenta Carolina, quien indica que la dificultad actual de este tipo de establecimientos reside en encontrar personal. Otros, en cambio, destacan la burocracia y la obtención de los permisos necesarios para la apertura del local.

Un establecimiento que también cuenta con experiencia en coctelería es Pé na praia, en A Lanzada, cuyo dueño, Douglas Augusto, empezó hace 25 años a formarse y lleva once con el local. Además, comenta que fue el primero de la zona en poner coctelería tropical completa con zumos de frutas naturales y cócteles de autor. Lo mismo indica sobre los neones y las guirnaldas de luces por la noche, algo que atrae a los clientes.

«El verano ya está a salvo, no pasa nada si llueve un poco»

Según cuenta Douglas, el propietario de Pé na praia y del reciente restaurante Banana Verde, «si el festivo del 25 de julio de Santiago Apóstol y el del 15 de agosto de la Virgen de la Asunción son buenos y no llueven, el verano ya está a salvo. Como este año los dos fueron buenos y el tiempo está cálido, no pasa nada si ahora llueve un poco, generalmente los chiringos están a punto de cerrar o coger vacaciones». Muchos son los motivos por los que la gente decide acudir a estos lugares durante la temporada estival. Por ejemplo, Yaiza comenta que escoge estos bares debido a su proximidad con la playa y al ambiente veraniego que siempre hay en ellos. Por su parte, su pareja Andrea indica que ella acude a los chiringos porque le gusta beber cerveza y relajarse en frente del mar. No obstante, una de las críticas de los clientes es el aumento de precios, una opinión que se extiende a cualquier sector. Aún así, pese al descontento de algunas personas, la mayoría lo entiende e incluso sigue dejando propinas para los camareros y camareras.«Siempre tenemos que tocar un poco los precios. En cuanto a las bebidas, este año las hemos subido diez céntimos y las comidas las valoramos mirando los márgenes en función de lo que me hayan subido a mí, pero este año el incremento ha sido de unos cincuenta céntimos aproximadamente», señala Oliver da Silva, propietario del chiringuito Sinás.