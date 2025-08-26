La Autoridad Portuaria inicia las labores de mantenimiento de las señales marítimas de la ría

La Autoridad Portuaria, a través del Departamento de Desarrollo Portuario, ha comenzado esta semana a ejecutar un plan de mantenimiento de las boyas lumínicas que señalizan bajos rocosos y otros obstáculos para las embarcaciones e indican cuáles son los canales de navegación seguros en la ría de Pontevedra.

Los trabajos, desarrollados por personal de la Autoridad Portuaria y de la empresa Subdramar S.L consisten en la sustitución de los trenes de fondeo y otros elementos deteriorados por la acción del oleaje en las boyas Faxilda, Pelados y Bueu A. Las cadenas y otros elementos de los trenes de fondeo de las señales marítimas sufren un gran desgaste en su calibre al estar expuestos de forma continuada a los movimientos oscilantes de la boya y al mar de fondo. El mantenimiento de estas estructuras consiste en la supervisión, reparación y renovación de todos los elementos que permiten a las señales seguir cumpliendo su función de ayuda a la navegación.

La boya del bajo Faxilda marca la entrada norte de la ría. Se trata de una marca roja lateral babor cuya luz tiene un alcance nominal de 6 millas náuticas. Por su parte, la boya que señaliza el bajo Pelados se encuentra a la altura de Aguete y marca el canal principal en la ruta hacia el Puerto de Marín. Se trata de una boya verde lateral estribor modificada, con un alcance lumínico de 5 millas náuticas. Por último, la boya Polígono NW Bueu A, es una marca verde lateral estribor instalada en 2021 y equipada con una luz que alcanza las 6 millas náuticas.