El área sanitaria atendió 3.800 urgencias el fin de semana, un 26% menos que el anterior

Los servicios de urgencias hospitalarios y extrahospitalarios del área sanitaria de Pontevedra y O Salnés realizaron el pasado fin de semana un total de 3.805 asistencias. Son un 26% menos que las realizadas el fin de semana anterior, puente de Santa María y festivo nacional el viernes 15 de agosto, cuando se habían registrado 5.148.

De este modo, durante los pasados viernes 22, sábado 23 y domingo 24 de agosto, los nueve Puntos de Atención Continuada del área de salud prestaron un total de 2.576 asistencias. De ese global de actividad de urgencias extrahospitalarias, en el PAC de A Parda en Pontevedra se atendieron a 509. Asimismo, en Vilagarcía de Arousa, el área sanitaria asumió en el Punto de Atención Continuada de esta localidad 461 urgencias, en O Grove 248 y en el PAC de Cambados 333 asistencias urgentes.

En las urgencias extrahospitalarias del centro de salud de Baltar en Sanxenxo se asumieron el pasado fin de semana de agosto 385 asistencias; el PAC de Bueu atendió 152 urgencias, el de Caldas de Reis 234, Marín atendió 212 y el PAC de Terra de Montes 42 asistencias.

En cuanto a las urgencias hospitalarias, el área sanitaria de Pontevedra y O Salnés atendió esos tres días un total de 1.229 urgencias: 800 urgencias en los servicios del Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra y 429 en el servicio del Hospital Público del Salnés en Vilagarcía de Arousa.

El descenso en las urgencias extrahospitalarias entre los dos fines de semana fue del 24%, mientras que en las hospitalarias, del 30%.