Almacén automatizado de farmacia para el hospital Montecelo
La Xunta licita por 943.000 euros el suministro y la instalación de sistemas automáticos de almacenamiento de farmacia tipo carrusel con destino al hospital Montecelo para mejorar la efectividad de los pedidos y optimizar el espacio físico. Las empresas interesadas tienen hasta el 11 de septiembre para presentar sus ofertas.
