Almacén automatizado de farmacia para el hospital Montecelo

La Xunta licita por 943.000 euros el suministro y la instalación de sistemas automáticos de almacenamiento de farmacia tipo carrusel con destino al hospital Montecelo para mejorar la efectividad de los pedidos y optimizar el espacio físico. Las empresas interesadas tienen hasta el 11 de septiembre para presentar sus ofertas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents