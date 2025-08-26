Abierto el plazo para aprender atletismo

La Escola de Atletismo de Cuntis abre la inscripción para los interesados en iniciación, tecnificación, rendimiento o adultos running. Los entrenamientos comienzan el martes 9 de 17.30 a 19.30 horas en Cuntis. Y el lunes 8 de 18.00 a 19.30 horas en Pontevedra. Información: 645 999 351.