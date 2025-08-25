La senda de 2,5 kilómetros para peregrinos obliga a expropiar 27 fincas en la carretera de Tomeza

Comenzó a diseñarse entre la Diputación y el Concello en 2018 y finalmente, la entidad provincial acaba de sacar las obras a licitación. Se trata de la mejora de la movilidad peatonal en la carretera de Tomeza, que enlaza el nudo de O Marco con Figueirido, y que conforma uno de los tramos más transitados del Camiño Portugués. De hecho, el eje de la reforma es la creación de una senda peatonal de 2,5 kilómetros destinada principalmente a los peregrinos. Con un presupuesto de 1,7 millones de euros, el recorrido tendrá una anchura media de 2,5 metros que permitirá el paso seguro por un tramo que ahora carece incluso de arcén y obliga a transitar a pie por la calzada de una carretera provincial que supera los mil coches diarios.

Para ejecutar las obras será necesario llevar a cabo expropiaciones, básicamente franjas de terreno para dar cabida a la senda. En principio se destinan unos 20.000 euros para ocupar unos 12.000 metros cuadrados de 27 fincas. En general son pavimentos ante las casas y algún muro.

Las obras serán financiadas al 80% por la Diputación, que aporta cerca de 1,4 millones de euros, mientras que el 20% restante lo abona el Concello de Pontevedra. La mejora de la carretera permitirá actuar de manera integral en los primeros 2.500 metros de esta vía provincial, con el objetivo de garantizar su funcionalidad y seguridad.

Así, se creará una senda peatonal de dos metros y medio de ancho en el margen izquierdo, para la mejora de la movilidad, ya que en estos momentos no existen ni arcenes, ni espacios adecuados para que las personas transiten con seguridad. Además, en dos tramos se proyectan dos plataformas elevadas, que harán de zonas de convivencia de tráfico peatonal y rodado.

La vía contará con un nuevo firme y tanto la senda como las zonas de convivencia serán pavimentadas con hormigón colorado. También se ejecutará una cuneta de hormigón para el drenaje de la vía y muros de contención, así como una barandilla de acero en los tramos de la senda peatonal donde existan desniveles peligrosos.

Los trabajos tiene un plazo inicial de ejecución de diez meses y podrían comenzar a finales de este año, siempre que para entonces estén listas las expropiaciones.