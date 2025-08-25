Sanxenxo rinde homenaje a sus turistas con 3.000 raciones gratuitas de sardinas

Sanxenxo ya está sumergido en sus fiestas de San Ginés y Santa Rosalía, que se prolongan hasta el 5 de septiembre, y este lunes fue el turno del Día del Turista, una jornada tradicionalmente centrada en una gran sardiñada popular. Un total de 3.000 raciones de sardinas acompañadas de vino y agua se repartieron en el entorno portuario.

El alcalde, Telmo Martín, acompañado de miembros del gobierno participaron en la cita. El Concello rinde así homenaje a los miles de visitantes que año tras año eligen el municipio como destino para sus vacaciones.

Dos de las asistentes a la sardiñada, con sus platos. | Gustavo Santos

Las largas colas para la degustación formaron parte de la tradicional estampa de la zona portuaria abarrotada de personas que no se quisieron perder la cita. Personal municipal se encargó de asar y repartir los 500 kilos de sardinas.

El recinto contó con varias mesas donde se disfrutó del pescado azul y a lo largo del paseo del puerto se colocaron varios puestos de artesanía. En la Praza Pascual Veiga, la Banda de Música de Sanxenxo ofreció un ante centenares de personas después de mediodía.

Parrillas donde se asaban las sardinas. | G. S.

Por la tarde se celebra la misa y la procesión con tirada de fuegos en honor a San Xenxo cantada por el Coro Parroquial San Xinés de Padriñán y por la noche actúa la Asociación Abiñadoira en la Praza Pascual Veiga. Después llega la verbena con las orquestas Broken Peach y la orquesta Fania Blanco Show en la Praza do Mar en el recinto de las atracciones y tómbolas.

Las actividades se retoman el jueves. La Praza de Fonte de Ramos acogerá el espectáculo de ópera ‘Querida Montserrat, Querido Lucciano’, mientras que la Praza de Pascual Veiga será el escenario, el día 30 del concierto de Cantos da Terra, a partir de las 12.00 horas.

Largas colas para conseguir una sardina / Gustavo Santos

El domingo 31, a la misma hora, se celebrará la XXV Milla Urbana. El lunes 2 de septiembre la jornada estará dedicada a los más pequeños. La Praza de Fonte de Ramos se convierte en el epicentro de la diversión infantil con una fiesta de hinchables, de 11.30 a 13.30 y de 16.00 a 19.00 horas. A partir de las 12.00 en el Paseo de Silgar habrá juegos populares. A las 19.00 horas, Fiesta de la Espuma en la Praza de Fonte de Ramos.

El martes, 3 de septiembre, a partir de las 12.00 horas comenzará el homenaje a la cebolla, producto estrella de la huerta de Sanxenxo con un showcooking a cargo de Pepe Solla, Rodrigo Valiente y los hermanos Visi en la Praza de Pascual Veiga. A las 21.00 horas, la Banda de Música de Sanxenxo ofrecerá un concierto en la misma ubicación. Por la noche llegan los conciertos en la Rosa dos Ventos con Germán Prieto, y del Grupo La Movida, en la Rúa dos Barcos.