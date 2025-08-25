Sale de la UCI el joven rescatado inconsciente en la playa fluvial de Ponte Sampaio

El joven que fue hallado inconsciente en la playa fluvial de Ponte Sampaio, en Pontevedra, el pasado sábado, ha recibido ya el alta de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Complexo Hospitalario de Pontevedra (CHOP) y ha sido trasladado a planta. Fuentes del CHOP informan de que su evolución es favorable y, de seguir así, recibirá el alta hospitalaria esta misma semana.

El joven tuvo que ser evacuado al Hospital de Montecelo el sábado, tras ser rescatado inconsciente del agua del río Verdugo en la playa fluvial. Según informó el 112 Galicia, el suceso se produjo minutos después de las 13.00 horas y fue un socorrista el que sacó del agua al joven, de 18 años, y le realizó la reanimación cardiopulmonar.

Después fueron efectivos del 061 los que se hicieron cargo del herido y tras su estabilización fue evacuado al hospital.

El suceso, no relacionado con zambullidas en el agua, se produjo en la misma semana en la que un menor fallecía al golpearse tras lanzarse al mar en Aguete (Marín) y otro joven moría después de varios días en la UCI al tirarse al río Lérez.