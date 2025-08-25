Retirados 240 kilos de basura en Os Gafos

Limpieza en Os Gafos. | FdV

Limpieza en Os Gafos. | FdV

La quinta jornada de la campaña de limpieza de verano del río de Os Gafos concluyó ayer con la recogida de 240 kilos de residuos retirados del cauce. La actividad, organizada por la asociación Vaipolorio, contó con la colaboración de Cruz Roja Pontevedra y 22 voluntarios. La última salida de la época estival tendrá lugar el 31 de agosto.

