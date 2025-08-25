Las naves del parque comercial ya emergen

Comienza a tomar forma el primer parque comercial de la ciudad, promovido por la inmobiliaria Ponteno (del grupo Nogar) en Campañó, con marcas como Decathlon, Leroy Merlin o JYSK entre la carretera de Vilagarcía y la autopista. Las estructuras de hormigón de las naves que acogerán estas tiendas ya asoman en los terrenos, después de dos años de obras. El objetivo es que puedan abrir para la campaña navideña. Se trata de estructuras prefabricadas que se montan in situ para que después cada marca los acondicione según sus necesidades.

Se trata de una superficie de 36.761 metros cuadrados, de los que 12.500 son para naves de venta y 23.000 para zonas verdes y viales. Además, habrá 9.400 metros cuadrados de espacios para aparcar, con un parking subterráneo de 680 plazas.

Este proyecto arrastró una larga historia previa, con más de veinte años de trámites y obstáculos. Después de esa procelosa andadura, en el verano de 2023 comenzaban los movimientos de tierra para crear el primer parque comercial de este tipo en ciudad, que contará con dos grandes naves para albergar hasta siete marcas comerciales de primer nivel, entre ellas Decathlon, Eroski-Vegalsa, Leroy Merlin, JYSK, Norauto y Kiwoko. «Ninguna de estas empresas se dio de baja durante la larga tramitación», según recordaron en varias ocasiones los promotores.

Además de las tiendas está prevista la instalación de un restaurante vinculado al supermercado pero se negocia la llegada de alguna empresa más de este sector.