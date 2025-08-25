Medio centenar de costillares y récord de comensales en el Xantar Rupestre de Laeros

Más de 1.100 comensales marcaron un récord de participación en el Xantar Rupestre del Festival Laeros de Campo Lameiro en el que se asaron 53 costillares preparados ao espeto por miembros da Asociación Costillar A Estaca de San Clemente. Celebrado en el Parque Arqueolóxico, la cita incluyó también demostraciones de fundición y metalurgia en la Edad de Bronce, una recreación de cultivos de la época y otras actividades.