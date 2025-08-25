«Los menores están expuestos a contenidos sexuales cada vez con menos edad»

Durante 2023, el último año del que se disponen registros oficiales, fueron inscritos en el Registro Central de Sentencias de Responsabilidad Penal de los Menores 13.022 condenados de entre 14 y 17 años con sentencia firme, por todo tipo de delitos, lo que supuso una disminución del 7,2% respecto al año anterior. Casi el 80% son varones, y presentan circunstancias especiales que se abordarán en el monográfico que impartirá Laura Álvarez Taboada en la UNED.

—¿Existe mucha desinformación sobre la criminalidad en menores?

La realidad es que sí, existe bastante desinformación al respecto. Un modelo que se utiliza mucho en criminología es el de curva de edad del delito. Básicamente, se representa con una gráfica, y vemos que la curva empieza a ascender vertiginosamente en edades muy tempranas, pero a partir de los 20 o 25 años, desciende también vertiginosamente. Es decir, así como sube, vuelve a bajar. Eso lo que sugiere es que hay algún tipo de fenómeno o características de la edad, de la adolescencia, que motivan que exista más delincuencia o este tipo de comportamientos durante esa época.

—¿Qué factores están detrás de estos comportamientos?

Factores como la inmadurez, impulsividad, atracción por el riesgo… Todos ellos son en realidad muy normales en estas edades y se comprueba que básicamente en cuanto se accede a la edad adulta disminuyen. No es nada preocupante, en el sentido de que en cuanto empiezan los 20 años ese fenómeno se para completamente. No se trata de negar la realidad de que existe la delincuencia juvenil y hay que recurrir al derecho penal cuando corresponda, pero habría que proponer un debate racional sobre la misma, conocer sus causas, sus mecanismos, e igual encontrar una respuesta más adecuada para este tipo de manifestaciones, porque realmente los menores que cometen delitos graves son una minoría y es en estos casos en los que habría que centrarse más de cara al futuro. Es así porque este tipo de menores son los que tienen más probabilidades de reincidir y, al tiempo, los que menos probabilidades tienen de reintegrarse en la sociedad.

—¿Se les conceden a estos delitos una relevancia exagerada para su magnitud real?

Es cierto que la delincuencia protagonizada por menores ha aumentado. Si nos basamos en los datos, por ejemplo, del Instituto Nacional de Estadística, se ve que sí que ha aumentado bastante, pero quizás no sea tanto porque haya efectivamente más delitos, sino que también se le da más importancia a la victimología, en el sentido de que las víctimas denuncian más, porque se les brindan más facilidades a la hora de poder denunciar. Igual no es solo que haya aumentado este tipo de violencia, sino que también ahora hay más denuncias.

—¿De qué cifras estamos hablando?

Por ejemplo, de que en el año 2017 había 25.814 menores condenados y en 2023 se contabilizaban 23.662, es decir, menos infracciones penales. Las detenciones sí que son más, sobre todo si nos centramos delitos de carácter sexual, pero volvemos a lo anterior: igual es porque las víctimas también denuncian más. Y aún así en términos generales, la delincuencia juvenil a nivel de poblacional es un 1,3% en 2023, que son los últimos datos que se tienen disponibles del Instituto Nacional de Estadística

—¿Cuáles son los principales delitos cometidos por menores?

Principalmente se trata de delitos contra el patrimonio, hablamos de casos de hurto, robo, daños. En los últimos años han aumentado otro tipo de delitos un poco más violentos, como pueden ser sexuales y la violencia dentro de la familia. Y también los delitos de violencia sexual digital, grooming, el ciberacoso. También es que hace años no se tenía ningún tipo de estudio al respecto, no es que a lo mejor no existiesen, es que se desconocía muchísimo el fenómeno. Ha aumentado mucho la violencia sexual digital, mensajes con contenido explícito no solicitado, presión sexual, incluso exposición involuntaria a pornografía, a vídeos a lo mejor de carácter sexual, sin que los menores realmente estén interesados en verlo, pero les mandan el vídeo. Eso también se incluye dentro de la violencia sexual digital.

—¿Qué responsabilidad tiene la pornografía en todo este aumento de los delitos de tipo sexual?

En mi opinión la exposición a pornografía tiene bastante importancia. Ahora los menores, cada vez con menos edad, tienen total exposición a ese tipo de contenidos sexuales y se pasan entre ellos cualquier tipo de pornografía, incluso con un contenido muy violento, y no le dan la importancia que quizás deba tener, como que lo ven como algo totalmente externo que no tiene relevancia. Creo que eso influye en ciertos menores quizás más sugestionables, puede influenciarlos a la hora de cometer ese tipo de delitos ellos también.

—¿Cómo se clasifican los perfiles criminales en estas edades?

La clasificación más usada hoy en España es la de César Herrero Herrero, que básicamente divide en tres categorías. Están los son los menores con anormalidad patológica, por ejemplo que tienen psicosis, neuróticos, con deficiencias mentales graves, incluso psicópatas se incluyen dentro de esta anormalidad patológica, no tanto como una enfermedad mental, pero anormalidad con respecto al cerebro de un adolescente normal. Luego menores con anormalidad no patológica, por ejemplo con trastornos antisociales, como puede ser el trastorno límite de la personalidad, problemas de ira, etcétera. Y, finalmente, los menores sin esa anormalidad, que realmente son los más frecuentes y los que cometen delitos menos graves, como pueden ser los hurtos, vandalismos, quizás entre compañeros, entre iguales, por ganar ese reconocimiento del grupo u otra motivación, son los más comunes.

«Lo que más ayuda a la reinserción es una red de apoyo»

—¿Se puede reinsertar a un menor violento?

Si, hay muchísimos instrumentos en España que se utilizan para valorar el riesgo de reincidencia que pueda tener un menor o saber si se puede reinsertar. Y volvemos a lo mismo, existen muchos tipos de adolescentes y quizás los que menos puedan reinsertarse son menores con algún tipo de trastorno de personalidad antisocial, psicopatías etc, más que nada por el hecho de que sus problemas, a la hora de desarrollarse, en las relaciones personales, por su tipo de agresividad, no son tan fáciles de tratar. Lo que más ayuda a la reinserción es tener una red de apoyo, ya sea a nivel familiar, educacional o social, permitirles entrar en el mundo laboral, redes de conocidos que no tengan nada que ver con el mundo delincuencial, etc. Estos factores dinámicos son los que son fácilmente trabajables en la reinserción de un menor, mientras que por el contrario los factores estáticos que subyacen al delito cometido son invariables y, por lo tanto, tendrá una mayor tasa de reincidencia (violencia ejercida, problemas mentales familiares o del propio menor, etc).