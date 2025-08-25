El histórico reloj de la iglesia de San Tomé será restaurado en septiembre
El mecanismo histórico del campanario de Caldas de Reis llevaba tiempo sin funcionar
Uno de los símbolos más emblemáticos del municipio de Caldas de Reis es el reloj situado en el campanario de la iglesia de San Tomé. Desde hace una temporada el artilugio está inutilizado por una avería, pero según ha afirmado el alcalde del municipio, Jacobo Pérez, las obras para restaurarlo comenzarán este próximo mes de septiembre.
El mecanismo fue instalado en los años 80 como substitución al anterior de más de 130 años de antigüedad. «Recuperamos un elemento de gran valor histórico y patrimonial, que es de todos los vecinos y vecinas y queremos que lo siga siendo», aseguró el alcalde.
Los trabajos cuentan con alrededor de 4.000 euros en inversión y se centrarán en devolver a la concurrida Praza das Palmeiras el elemento central de su espectacular campanario.
El alcalde también asistió este fin de semana al programa Sons da Terra que tenía como objetivo divulgar la importancia del toque manual de las campanas a través de demostraciones y talleres.
