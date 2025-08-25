¡Los Feroz lo vuelven a hacer! Piden al público que elija a sus candidatos para presentar la gala junto a Samantha Hudson

La Premios Feroz 2026 pretenden ofrecer una gala que capte la atención de todos, especialmente las nuevas generaciones, a quienes se dirige en redes sociales para pedirles su opinión. La organización publicó esta mañana un post en "X" a las 10.30 horas en el que animaba a la gente a proponer sus candidatos como presentadores favoritos para acompañar a Samantha Hudson en la dirección sobre el escenario de la noche de los premios.

La Gala Feroz 2025 fue presentada por el artista polifacético La Dani. Él mismo reconoció en una entrevista para FARO días antes de la entrega de premios del año pasado, que había visto un anuncio en redes promovido por la organización del evento en dónde decía que buscaban presentador. Y, fiel a su estilo desenfadado, envió un mensaje que los responsables de la gala no pudieron rechazar. Así, y tras haber acudido como invitado el año anterior, La Dani se convirtió en el presentador de la Gala Feroz 2025 de Pontevedra, revolucionando el escenario con su atuendo rompedor, su carisma y un guion no apto para "polites" (personas que se guían por los convencionalismos y lo cortés) que no dejó a nadie indiferente, desatando tanto risas como indignación.

La Dani, cantante y actor, en Pontevedra unos días antes de presentar la Gala de los Premios Feroz 2025. / GUSTAVO SANTOS

El caso es que la apuesta debió funcionar porque desde el Concello ya avisaban hace unas semanas que intentarían que más personas pudieran acercarse a la zona donde será instalada la alfombra roja para ver a las figuras cinematográficas, debido al interés mostrado por los ciudadanos, porque los salones habilitados para seguir la celebración reunieron a 1.112 invitados y 1.100 vecinos siguieron la retransmisión en las dos salas del Auditorio. Y los propios premios del cine repiten estrategia en la búsqueda de personas que resulten atractivas para captar al mayor número de público posible. Habrá que esperar para que se desvele el misterio de los conductores de los premios de esta nueva edición con sabor pontevedrés.