La entrega del premio especial a la actriz Mabel Rivera clausura el MAC Marín

La entrega del premio especial de la Mostra do Audiovisual e do Cinema de Marín (MAC Marín) a la actriz Mabel Rivera puso el broche de oro a la cuarta edición de una cita cultural que ha situado a la villa en el epicentro del audiovisual durante cuatro días.

La intérprete gallega es sobradamente conocida por sus papeles tanto en cine como en televisión o teatro: Manuela en «Mar adentro», por el que ganó un Goya a la mejor interpretación femenina de reparto; Balbina en «Pratos Combinados», que la catapultó a la fama a nivel gallego, y muchos otros. Además, Rivera es una mujer muy comprometida con el medio ambiente y causas sociales, posiciones que ha manifestado públicamente en numerosas ocasiones. De hecho, en la gala se incluyó la proyección del documental «Altri Non», en el que participa como productora ejecutiva y narradora.

El de Rivera fue el premio especial Homenaxe ás Artes Escénicas e Cinematográficas, pero el MAC Marín también entregó otros galardones, todos ellos «sombreros de John Balan», en homenaje al desaparecido artista marinense, más conocido como «el hombre orquesta».

Así, en el festival recibió el Premio do Público «Nas ondas do mar», de Adrián Porima; el de Talento Emerxente fue para Laura López por «Golpes de Click»; Cinema Xove para «Cinexin», de Luján Monteiro y Alba López, de la Universidade de Vigo; «E logo, quen foi?», de Teresa Barberena, fue reconocido con el de Webseries; en Curtametraxe, «Nur Sultán», de Xoán Escudero; en Longametraxe, «Ìsulas D’ìsula», de Lorenzo Sibiriu (Italia); el Premio á Mellor Dirección, para Emilio Fonseca por «Salvaxe, Salvaxe», y el de Mellor Interpretación, para Machi Salgado por «Abellón».

El MAC Marín, que prepara ya la organización de su quinta edición para 2026, ha contado en esta de 2025 con la participación de más de 300 cortometrajes y 42 series web procedentes de todos los continentes, lo que le ha permitido consolidarse como un referente a través de su inclusión en el circuito internacional Webseries World Cup y el apoyo del gobierno local.

La programación ha incluido secciones como «Filme Atlánticos», «Outras Miradas», «Cinema Xove», «Novos Medios» y el «Ciclo Mestre Mateo», además de talleres, charlas proyecciones y actividades que estuvieron abiertas a todos los públicos.

En el festival también participó el bombero forestal y creador de contenido Iván Pérez, «Savia Nova», pontevedrés muy implicado con la defensa del medio ambiente y los montes.

Además, se estrenó la primera serie web rodada íntegramente en Marín, «Por un puñado de pesos», un western con humor y espíritu promocional ideado para dar visibilidad a la villa y dirigido por los cineastas locales Pablo Dopazo y Anna Kulyk.