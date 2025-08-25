Detenido un vecino de Pontevedra por daños en un salón de apuestas de Poio

La Guardia Civil de Pontevedra ha detenido a un varón de 26 años, con antecedentes policiales y vecino de la capital por un presunto delito de daños en una sala de apuestas de Poio

Según explica la Comandancia, el pasado domingo, se recibió un aviso de que una persona estaba rompiendo con una silla cinco pantallas de una máquina de apuestas situadas en un establecimiento de un conocido centro comercial de Poio.

Una vez allí se identificó y detuvo por un presunto delito de daños, estimándose los mismos en unos 15.000 euros.

En la mañana de este lunes ha pasado a disposición judicial en el Juzgado de Guardia de Pontevedra, que decretó su libertad con cargos.