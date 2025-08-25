Detenido un vecino de Pontevedra por daños en un salón de apuestas de Poio
Usó una una silla para romper cinco pantallas de una máquina de apuestas
R. P.
Pontevedra
La Guardia Civil de Pontevedra ha detenido a un varón de 26 años, con antecedentes policiales y vecino de la capital por un presunto delito de daños en una sala de apuestas de Poio
Según explica la Comandancia, el pasado domingo, se recibió un aviso de que una persona estaba rompiendo con una silla cinco pantallas de una máquina de apuestas situadas en un establecimiento de un conocido centro comercial de Poio.
Una vez allí se identificó y detuvo por un presunto delito de daños, estimándose los mismos en unos 15.000 euros.
En la mañana de este lunes ha pasado a disposición judicial en el Juzgado de Guardia de Pontevedra, que decretó su libertad con cargos.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Muere un menor de 14 años en Aguete tras un golpe fatal al tirarse al agua
- Evacuado un joven tras ser rescatado inconsciente del agua en la playa fluvial de Ponte Sampaio, en Pontevedra
- Los casos de sífilis se duplican en el área sanitaria de Pontevedra-O Salnés y los de clamidia y gonococo se triplican
- Se investiga a un sospechoso por el incendio todavía activo de Vilaboa
- Condenan al piloto por un accidente en Ponte Sampaio en el que murió un joven
- Pesar en Marín por la muerte de los dos jóvenes en el Lérez y Aguete
- Ohana regesa a sus orígenes: ya solo recoge perros
- Condenado a año y medio de cárcel por matar 5.000 conejos de la granja de su exmujer en Barro