Curso para sacar partido a Instagram

La Diputación ofrece un taller de capacitación tecnológica. Bajo el titulo: «Cómo utilizar Instagram para promover tu empresa»; dentro de Rede SmartPeme+. Será online el miércoles 27 a partir de las 11.00 horas, previa inscripción.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents