Curso para sacar partido a Instagram
La Diputación ofrece un taller de capacitación tecnológica. Bajo el titulo: «Cómo utilizar Instagram para promover tu empresa»; dentro de Rede SmartPeme+. Será online el miércoles 27 a partir de las 11.00 horas, previa inscripción.
