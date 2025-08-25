El cine como resistencia: Vuelve el ciclo de cine árabe "Amal en Ruta"

Bajo el lema "Existir é resistir" el cine y la cultura se reúnen en el Teatro Principal de Pontevedra para actuar como resistencia cultural ante la barbarie.

La próxima semana, entre el lunes 1 y el jueves 4 de septiembre, la Boa Vila podrá disfrutar de 5 de los mejores largometrajes de la actualidad audiovisual árabe que abordan temas como la resistencia en Palestina y la inmigración.

En la décima edición de este festival la atención está cada vez más puesta en el pueblo palestino y en el genocidio vigente. Tres de las cinco obras audiovisuales tienen a Palestina como argumento principal y abordan las complicidades de la situación que sufren en Gaza. "La situación en Palestina siempre ha sido complicada, pero ahora con las redes sociales es cada vez más palpable" aseguró el presidente de la Fundación Araguaney, Ghaleb Jaber, encargada de la organización del ciclo audiovisual.

Uno de los filmes a destacar es "The Teacher" que rompe varios estereotipos acerca de las realidades sociales del mundo árabe. "En primer lugar es un filme dirigido por una mujer, que rompe la idea errónea de la mujer árabe como sumisa" aseguró Ghaled que además recalcó que el panorama audiovisual palestino está dominado por directoras femeninas. Asimismo, recalcó que es un filme que aborda el uso de la cultura como contraataque a la censura.

Este será el primer largometraje que se proyectará, y la semana continuará con cuatro obras más. El martes 2 se proyectará Inshallaw Walad, que aborda las realidades de las figuras maternas en el mundo árabe; el miércoles 3 será el turno del filme del reconocido director Ken Loach "The Old Oak", que aborda la inmigración y la situación de los refugiados sirios en Reino Unido; por último el jueves 4 se proyectará primero el documental de Lina Soualem "Bye Bye Tiberians" centrado en el legado generacional de las mujeres inmigrantes y después será el turno de la película "To a Land Unknown" que relata la historia de dos primos palestinos que habitan en los suburbios de Atenas.