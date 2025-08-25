El Campus de Pontevedra abre sus puertas el 4 de septiembre

Las jornadas de puertas abiertas para los nuevos alumnos en el Campus de Pontevedra se celebrarán el día 4 de septiembre, una cita en la que se reunirá a estudiantes de todos los puntos de Galicia y otros de la geografía española, así como los alumnos extranjeros que cursarán sus estudios este año en la ciudad.

La Escola de Enxeñaría Forestal será donde se celebre esta toma de contacto con la vida universitaria. Sus puertas abrirán a las 10.00 horas y hasta las 13.00 horas, se ofrecerá diferente información de interés para el alumnado.

Cuestiones como derechos y deberes de los alumnos, transporte y alojamiento (que es una de las cosas que más preocupan a los estudiantes), becas y subvenciones a las que pueden acogerse según sus circunstancias e intereses, empleo y emprendimiento dentro de los planes activos y convenios de la UVigo o cuestiones relativas al Centro de Postgrado y Educación Continua, además de información acerca de los diversos programas de movilidad que la universidad tiene activos por todo el mundo. También se ofrecerá información acerca de bienestar, salud y deporte y atención a la diversidad.