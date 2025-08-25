Blanco y azul por Uruguay y Brasil
El pazo provincial de la Diputación se iluminará hoy en conmemoración del bicentenario de la Declaración de Independencia de Uruguay del Imperio de Brasil. La luces serán encendidas a las 20.30 horas de hoy hasta las 7.30 horas de mañana, en apoyo a una iniciativa del Consulado General de Uruguay (Santiago).
