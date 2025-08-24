Vecinos extreman la vigilancia en el monte después del fuego de Vilaboa

Muchos de los vecinos de la parroquia de Santa Cristina de Cobres (Vilaboa) aún tienen el susto metido en el cuerpo. Por eso, aunque la noche pasada fue tranquila y el incendio que asoló 70 hectáreas de su área forestal pasó a la categoría de «estabilizado», algunos no pegaron ojo vigías del monte cercano a sus casas.

«Algunos siguen nerviosos, han sido unos días de miedo, viendo el fuego muy cerca de sus viviendas. Y eso no se les quita todavía. También hay quien utiliza sus redes sociales para dar avisos de alarma por pequeñas llamas, pero lo cierto es que no hay nuevos brotes que se sepan a nivel oficial», comentaban esta mañana fuentes municipales.

Desde el Concello se avisa que el fuego quedó apagado «ayer por la mañana. Cuando la ministra Robles visitó la zona y saludó a la UME, la unidad ya había recogido para abandonar el lugar». Asimismo, afirman que desde el mediodía del sábado los equipos de extinción de incendios sobre el terreno lo componen los efectivos de Medio Rural y equipos de emergencias municipales. Es decir, que los bomberos de los parques de Pontevedra, O Morrazo y Vigo, así como personal de Protección Civil de Pontevedra y otros cuerpos ajenos al municipio se retiraron.

Por otro lado, queda pendiente la posible detención de un hombre, vecino de Vilaboa, que según las pesquisas realizadas por la Unidad de Policía Adscrita de Galicia (Policía Autonómica) y la Guardia Civil, sería el causante involuntario del fuego, debido una negligencia mientras trabajaba desbrozando.

El alcalde, César Poza, avisó que el Concello se seguirá «poniendo denuncias» a todos aquellos que tengan actitudes o comentan actos que resulten un peligro respecto a la generación de un incendio, como la falta de cuidado de las parcelas privadas o los desbroces y quemas fuera de fecha autorizada.

Sin llamas desde el sábado ni peligro para casas

Sin nuevos focos y con el perímetro afectado por el fuego en el monte acotado, ahora todo está en manos de la meteorología. Continúan las altas temperaturas, sin lluvias y el suelo del monte está seco. La falta de humedad en el ambiente no ayuda tampoco, por lo que desde la Xunta y el propio ayuntamiento de Vilaboa se mantienen cautos a la hora de cerrar este terrible capítulo estival. Es por ello que continúan vigilantes agentes del Servicio de Prevención y Defensa contra Incendios Forestales (SPIF) de la Xunta.

El fuego, que se inició el jueves 21 a las 16.37 horas y en el que se activó la «situación 2» como medida preventiva por la cercanía del fuego al núcleo de Vilar, quedó «estabilizado» a las 18.34 horas de ayer sábado. Según los datos oficiales de Medio Rural, para su extinción se movilizaron de manera acumulada: 5 técnicos, 23 agentes, 39 brigadas, 34 motobombas, 2 palas, 3 unidades técnicas de apoyo, 5 helicópteros y 8 aviones.