Los Secretos, cierre de oro para el festival Costa Feira de Sanxenxo
El grupo liderado por Enrique Urquijo demostró que aún está en plena forma
N. D.
El festival Costa Feira de Sanxenxo ha puesto esta madrugada su punto final a la edición de 2025 con un broche de oro: la actuación del mítico grupo madrileño Los Secretos.
Con su formación habitual, con su líder Álvaro Urquijo a la voz y guitarra, junto a Ramón Arroyo y Txetxu Altube, al bajo Juanjo Ramos, Jesús Redondo al piano y a la batería de Santi Fernández, el grupo repasó algunos de sus grandes éxitos, grabados a fuego en la memoria colectiva.
Fue un concierto lleno de canciones por las que no pasan los años e hizo que los asistentes corearan, una a una, las 19 canciones que interpretaron en la última noche del festival. Temas como 'María', 'Échame a mí la culpa', 'Pero a tu lado', 'Quiero beber hasta perder el control', 'Ojos de gata' o la ya legendaria 'Déjame, no solo permitieron hacer un repaso por la exitosa carrera de grupo, sino que sirvieron para demostrar que Urquijo y los suyos aún están en plena forma.
Antes de Los Secretos, la jornada final de Costa Feira contó con la presencia de 84 y De Rancho.
El grupo 84, trío madrileño compuesto por Mon, Jaime y Beris, contó con el apoyo de cuatro músicos adicionales para bajo, batería, guitarra y teclados, creando un sonido potente y envolvente. Su repertorio incluyó varios de sus éxitos más conocidos, como 'Esquinas de Madrid', 'Gravedad' y "El Burdel de las Sirenas".
Tras 84 llego el turno de De Rancho, la banda de pop-rock que en apenas un año ya ha demostrado su talento para componer canciones con sabor a clásico. Hizo un concierto auténtico y emocionante, tocando canciones como 'Zombies', 'Con mis cosas' o 'Nervioso', que sitúan a la formación como uno de los grupos revelación de 2025.
El final de fiesta corrió a cargo de Ángel Mena, que ha sido el dj residente con el récord de 15 sesiones durante el festival, acompañado por Santi Pidal y el residente de Varadero Djow.
- Declaran la situación de alerta 2 por el riesgo para las casas en el incendio de Vilaboa
- Muere un menor de 14 años en Aguete tras un golpe fatal al tirarse al agua
- Pontevedra se prepara para la Feira Franca: casi 160 comidas y cenas en la calle
- Evacuado un joven tras ser rescatado inconsciente del agua en la playa fluvial de Ponte Sampaio, en Pontevedra
- Los casos de sífilis se duplican en el área sanitaria de Pontevedra-O Salnés y los de clamidia y gonococo se triplican
- Muere el adolescente de Marín accidentado en el río Lérez
- Se investiga a un sospechoso por el incendio todavía activo de Vilaboa
- Pesar en Marín por la muerte de los dos jóvenes en el Lérez y Aguete