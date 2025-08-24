Los Secretos, cierre de oro para el festival Costa Feira de Sanxenxo

El grupo liderado por Enrique Urquijo demostró que aún está en plena forma

Enrique Urquijo, en plena actuación

Enrique Urquijo, en plena actuación / Pablo Tuche

El festival Costa Feira de Sanxenxo ha puesto esta madrugada su punto final a la edición de 2025 con un broche de oro: la actuación del mítico grupo madrileño Los Secretos.

Con su formación habitual, con su líder Álvaro Urquijo a la voz y guitarra, junto a Ramón Arroyo y Txetxu Altube, al bajo Juanjo Ramos, Jesús Redondo al piano y a la batería de Santi Fernández, el grupo repasó algunos de sus grandes éxitos, grabados a fuego en la memoria colectiva.

Actuación de Los Secretos

Actuación de Los Secretos / Pablo Tuche

Fue un concierto lleno de canciones por las que no pasan los años e hizo que los asistentes corearan, una a una, las 19 canciones que interpretaron en la última noche del festival. Temas como 'María', 'Échame a mí la culpa', 'Pero a tu lado', 'Quiero beber hasta perder el control', 'Ojos de gata' o la ya legendaria 'Déjame, no solo permitieron hacer un repaso por la exitosa carrera de grupo, sino que sirvieron para demostrar que Urquijo y los suyos aún están en plena forma.

Lleno para ver al grupo madrileño

Lleno para ver al grupo madrileño / Pablo Tuche

Antes de Los Secretos, la jornada final de Costa Feira contó con la presencia de 84 y De Rancho.

El grupo 84, trío madrileño compuesto por Mon, Jaime y Beris, contó con el apoyo de cuatro músicos adicionales para bajo, batería, guitarra y teclados, creando un sonido potente y envolvente. Su repertorio incluyó varios de sus éxitos más conocidos, como 'Esquinas de Madrid', 'Gravedad' y "El Burdel de las Sirenas".

Concierto de 84

Concierto de 84 / Pablo Tuche

Tras 84 llego el turno de De Rancho, la banda de pop-rock que en apenas un año ya ha demostrado su talento para componer canciones con sabor a clásico. Hizo un concierto auténtico y emocionante, tocando canciones como 'Zombies', 'Con mis cosas' o 'Nervioso', que sitúan a la formación como uno de los grupos revelación de 2025.

El final de fiesta corrió a cargo de Ángel Mena, que ha sido el dj residente con el récord de 15 sesiones durante el festival, acompañado por Santi Pidal y el residente de Varadero Djow.

