Los Secretos, cierre de oro para el festival Costa Feira de Sanxenxo

El festival Costa Feira de Sanxenxo ha puesto esta madrugada su punto final a la edición de 2025 con un broche de oro: la actuación del mítico grupo madrileño Los Secretos.

Con su formación habitual, con su líder Álvaro Urquijo a la voz y guitarra, junto a Ramón Arroyo y Txetxu Altube, al bajo Juanjo Ramos, Jesús Redondo al piano y a la batería de Santi Fernández, el grupo repasó algunos de sus grandes éxitos, grabados a fuego en la memoria colectiva.

Actuación de Los Secretos / Pablo Tuche

Fue un concierto lleno de canciones por las que no pasan los años e hizo que los asistentes corearan, una a una, las 19 canciones que interpretaron en la última noche del festival. Temas como 'María', 'Échame a mí la culpa', 'Pero a tu lado', 'Quiero beber hasta perder el control', 'Ojos de gata' o la ya legendaria 'Déjame, no solo permitieron hacer un repaso por la exitosa carrera de grupo, sino que sirvieron para demostrar que Urquijo y los suyos aún están en plena forma.

Lleno para ver al grupo madrileño / Pablo Tuche

Antes de Los Secretos, la jornada final de Costa Feira contó con la presencia de 84 y De Rancho.

El grupo 84, trío madrileño compuesto por Mon, Jaime y Beris, contó con el apoyo de cuatro músicos adicionales para bajo, batería, guitarra y teclados, creando un sonido potente y envolvente. Su repertorio incluyó varios de sus éxitos más conocidos, como 'Esquinas de Madrid', 'Gravedad' y "El Burdel de las Sirenas".

Concierto de 84 / Pablo Tuche

Tras 84 llego el turno de De Rancho, la banda de pop-rock que en apenas un año ya ha demostrado su talento para componer canciones con sabor a clásico. Hizo un concierto auténtico y emocionante, tocando canciones como 'Zombies', 'Con mis cosas' o 'Nervioso', que sitúan a la formación como uno de los grupos revelación de 2025.

El final de fiesta corrió a cargo de Ángel Mena, que ha sido el dj residente con el récord de 15 sesiones durante el festival, acompañado por Santi Pidal y el residente de Varadero Djow.