La sardiñada del Día del Turista inicia las fiestas de San Ginés y Santa Rosalía

Sanxenxo ya está en fiestas, en honor a San Ginés y Santa Rosalía. Losa conciertos de hoy de Galifunk Brass y Herdanzas da Nosa Terra abre un programa que se prolonga hasta el 5 de septiembre. Mañana lunes, día de San Ginés, Sanxenxo celebra el Día del Turista con una sardiñada en el recinto portuario con más de 500 kilos de sardinas a mediodía. Una hora antes, en el entorno de la iglesia se podrá disfrutar de la Feria de Productos Artesanos. A las 13.00 horas la Praza de Pascual Veiga acoge el tradicional concierto de la Banda de Música de Sanxenxo. Ya a las 19.00 horas, se celebrará la misa y procesión con tirada de fuegos en honor a San Xenxo. A las 21.00 horas, la Asociación Abiñadoira actuará en la Praza de Pascual Veiga. A partir de las 22.30 horas, se celebra la verbena con Broken Peach y orquesta Fania Blanco Show en la Praza do Mar.

El jueves 28 la Praza de Fonte de Ramos acogerá el espectáculo de ópera ‘Querida Montserrat, Querido Lucciano’ y en la Praza de Pascual Veiga el día 30 se celebra el concierto de Cantos da Terra, a partir de las 12.00 horas.

El domingo 31 a mediodía se celebrará la XXV Milla Urbana y el lunes 2 de septiembre la jornada estará dedicada a los más pequeños. La Praza de Fonte de Ramos se convierte en el epicentro de la diversión infantil con una fiesta de hinchables, de 11.30 a 13.30 y de 16.00 a 19.00 horas. A mediodía en el Paseo de Silgar habrá juegos populares y a las siete de la tarde llega la Fiesta de la Espuma a la Praza de Fonte de Ramos.

El martes, 3 de septiembre, a partir de las 12.00 horas comenzará el homenaje a la cebolla, producto estrella de la huerta de Sanxenxo con un showcooking a cargo de Pepe Solla, Rodrigo Valiente y los hermanos Visi en la Praza de Pascual Veiga. A las 21.00 horas, la Banda de Música de Sanxenxo ofrecerá un concierto en la misma ubicación. Habrá más música en la Rosa dos Ventos a cargo de Germán Prieto, y con el Grupo La Movida, en la Rúa dos Barcos. A las 22.00 horas será la procesión nocturna para recoger la imagen de Santa Rosalía.

El miércoles, 4 de septiembre, Día de Santa Rosalía, la jornada comienza con pasacalles y alboradas de Abiñadoira y la Banda de Música que coincidirá a las 10.00 horas con la apertura de los puestos de la XLII Feira da Cebola en el recinto portuario. A partir de las 12:30 horas se celebrará el acto de entrega de premios de las Cebolas de Ouro. A las 19.00 horas habrá misa y procesión en honor a Santa Rosalía y después, concierto de la Banda de Música de Sanxenxo en la Praza de Pascual Veiga. A las 22.00 horas, procesión nocturna para recoger la imagen del Carmen y media hora después, verbena a cargo de las orquestas Olympus y Marbella en la Praza do Mar. A medianoche se celebra el habitual espectáculo pirotécnico en la Playa de Silgar.

El jueves, 5 de septiembre, coincidiendo con la festividad de la Virgen del Carmen, la jornada comenzará con pasacalles y alboradas de Os Gatiños de Portonovo y la Banda de Música de Sanxenxo. A las 13.00 horas, la Praza de Pascual Veiga acogerá un concierto de la Banda de Música de Sanxenxo. A las 19.00 horas se celebrará la misa.