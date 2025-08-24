Sanxenxo programa para septiembre el final de las obras en el Pazo de Quintáns

El Concello ha decidido trasladar la sede de Turismo de Sanxenxo al Pazo de Quintáns «con el objetivo de continuar descentralizando las áreas de gestión municipal y potenciar el patrimonio cultural». Así lo comunicó el gobierno local, que añade que «las obras de la segunda fase de rehabilitación del inmueble, declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en 2021, se prevé que concluyan en la primera quincena de septiembre».

Aspecto de uno de los nuevos edificios del Pazo de Quintáns / FdV

En estos momentos, la actuación se centra en el perfilamiento de las zonas verdes, el adoquinado del nuevo estacionamiento y en las instalaciones interiores del nuevo edificio multifuncional, ubicado en la zona este recinto, que permitirá acoger iniciativas educativas, culturales y sociales con capacidad para más de 100 personas sentadas y 222, de pie. El Pazo, adquirido en su día por el Concello, comenzó a rehabilitarse hace unos años con la idea de ser también un centro gastronómico.

El traslado de Turismo de Sanxenxo «responde a la importancia turística de la parroquia de Noalla y se enmarca dentro de la estrategia de promoción y difusión del espacio como Centro de la Cultura Gastronómica de las Rías Baixas, que será otro de los motores turísticos junto al entorno de la capilla y el yacimiento de A Lanzada.», añade el gobierno local, que subraya que el «se abrirá de nuevo, el Pazo, como ya hizo cuando concluyó la primera fase de rehabilitación, a los vecinos para que sean los primeros en conocer cómo han quedado las instalaciones».