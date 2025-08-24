Sanidade inspecciona más de 350 piscinas de uso colectivo en Pontevedra

La Consellería de Sanidade ha inspeccionado en la actual temporada de verano más de 350 piscinas de uso colectivo repartidas por toda la provincia de Pontevedra con el propósito de garantizar su calidad sanitaria. En concreto se supervisan 358 piscinas, de las que 80 son de uso continuo y 278 son de temporada. De ellas, 112 corresponden a municipios de Pontevedra, Poio, Marín, Bueu, Caldas de Reis y Sanxenxo.

El personal Farmacéutico Inspector de Salud Pública de la Dirección Territorial verifica y controla que el titular de las instalaciones cumple la normativa sanitaria vigente y garantiza la calidad del agua de baño en sus instalaciones.