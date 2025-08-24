Sanidade inspecciona más de 350 piscinas de uso colectivo en Pontevedra
REDACCIÓN
Lugar
La Consellería de Sanidade ha inspeccionado en la actual temporada de verano más de 350 piscinas de uso colectivo repartidas por toda la provincia de Pontevedra con el propósito de garantizar su calidad sanitaria. En concreto se supervisan 358 piscinas, de las que 80 son de uso continuo y 278 son de temporada. De ellas, 112 corresponden a municipios de Pontevedra, Poio, Marín, Bueu, Caldas de Reis y Sanxenxo.
El personal Farmacéutico Inspector de Salud Pública de la Dirección Territorial verifica y controla que el titular de las instalaciones cumple la normativa sanitaria vigente y garantiza la calidad del agua de baño en sus instalaciones.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Declaran la situación de alerta 2 por el riesgo para las casas en el incendio de Vilaboa
- Muere un menor de 14 años en Aguete tras un golpe fatal al tirarse al agua
- Pontevedra se prepara para la Feira Franca: casi 160 comidas y cenas en la calle
- Los casos de sífilis se duplican en el área sanitaria de Pontevedra-O Salnés y los de clamidia y gonococo se triplican
- Muere el adolescente de Marín accidentado en el río Lérez
- Se investiga a un sospechoso por el incendio todavía activo de Vilaboa
- Pesar en Marín por la muerte de los dos jóvenes en el Lérez y Aguete
- Ordenanzas y normas municipales en la ría para regular el auge de las autocaravanas