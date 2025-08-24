Treinta «aloitadores» y 140 caballos en la Rapa da Escusa

El Monte Castrove volvió a acoger este domingo una nueva edición de la tradicional Baixada das Bestas al Curro de San Ramón, Rapa da Escusa, una cita que tiene lugar cada mes de agosto y que reúne a cientos de personas para disfrutar de numerosas actividades que tienen como epicentro el marcado de los caballos salvajes.

Este año han sido alrededor de 140 las cabezas que se han bajado del monte para proceder a su rapa (corte de las crines), marcado e incluso venta. Son un 40% más que el año pasado, cuando se realizó la bajada con un centenar, según informan desde la organización, la Asociación de Gandeiros Monte Castrove.

Este incremento de cifras es una buena noticia en el sector, ya que demuestra su buena salud e invita a seguir manteniendo los animales en libertad en los montes, cumpliendo un papel fundamental en la gestión de los mismos, así como una tradición gallega ancestral.

La bajada tuvo lugar a mediodía, desde el monte hasta el curro, en donde el público disfrutó de la lucha entre humanos y animales a partir de las cinco de la tarde. Algo más de una treintena de «aloitadores» procedieron a la rapa, a la que siguió la venta de algunos ejemplares.

Varias mujeres sujetan a un caballo. | Gustavo Santos

En el día grande de esta fiesta también se celebró una misa solemne en honor a San Ramón.

El evento finalizó con un sorteo tradicional y la suelta de los animales al monte ya a última hora de la tarde.

Como cada año, esta rapa es precedida por un concurso de «aloitadores» el día anterior, el viernes por la tarde. Tal y como indican desde la Asociación de Gandeiros Monte Castrove, este verano los ganadores han sido Samuel Piñeiro Castro, Pedro Blanco López, Joseba Castro Martínez y Juan Manuel Castro Martínez. Los premios fueron de 150 euros para el primero, 100 el segundo y 50 el tercero.

Un «aloitador» se acerca a varios animales. | Gustavo Santos

En vilo por los incendios

Los ganaderos y vecinos de la zona están en vilo por los incendios forestales que están asolando Galicia este verano y que están provocando gravísimos daños medioambientales y económicos.

«Estamos muy pendientes, porque por ahora nosotros a nivel de la comarca de Pontevedra somos de los pocos, por no decir los únicos, que estamos teniendo algo de suerte», reconoce un portavoz de la Asociación de Gandeiros Monte Castrove.

En este sentido, desea que «esto siga así, al menos hasta esta semana, que ya dan algo de agua y el viento ya no es tan fuerte».

Precisamente, hace unos días, el colectivo informaba a través de redes sociales y otros canales de que debido a la alerta por riesgo de incendios «está terminantemente prohibido asar, facer barbacoas e calquera tipo de acción que implique facer lume ou que poida provocalo». Así, pedía «moita prudencia e actuar con cabeza polo ben e a seguridade de todos e todas».