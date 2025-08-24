Poio adjudica el martes la reforma de la PO-308 en A Barca
REDACCIÓN
El pleno del Concello de Poio aprobará el martes la adjudicación de las obras de la primera fase de la reurbanización de la PO-308, en el tramo que va entre A Barca y Casal de Ferreirós. La propuesta de la mesa de contratación es adjudicar las obras a la empresa Covsa, al obtener la máxima puntuación de las ocho ofertas presentadas al concurso. El importe de la adjudicación es de 1,6 millones de euros y el plazo de ejecución de doce meses. Las obras comenzarán a ejecutarse a partir del paso de La Vuelta por Poio, que será el martes día 9 de septiembre coincidiendo con la etapa 16 de la prueba.
El Concello de Poio establecerá un plan de tráfico provisional para garantizar el equilibrio entre la ejecución de las obras y el mantenimiento de la conectividad urbana.
- Declaran la situación de alerta 2 por el riesgo para las casas en el incendio de Vilaboa
- Muere un menor de 14 años en Aguete tras un golpe fatal al tirarse al agua
- Pontevedra se prepara para la Feira Franca: casi 160 comidas y cenas en la calle
- Los casos de sífilis se duplican en el área sanitaria de Pontevedra-O Salnés y los de clamidia y gonococo se triplican
- Muere el adolescente de Marín accidentado en el río Lérez
- Se investiga a un sospechoso por el incendio todavía activo de Vilaboa
- Pesar en Marín por la muerte de los dos jóvenes en el Lérez y Aguete
- Ordenanzas y normas municipales en la ría para regular el auge de las autocaravanas