Poio adjudica el martes la reforma de la PO-308 en A Barca

El pleno del Concello de Poio aprobará el martes la adjudicación de las obras de la primera fase de la reurbanización de la PO-308, en el tramo que va entre A Barca y Casal de Ferreirós. La propuesta de la mesa de contratación es adjudicar las obras a la empresa Covsa, al obtener la máxima puntuación de las ocho ofertas presentadas al concurso. El importe de la adjudicación es de 1,6 millones de euros y el plazo de ejecución de doce meses. Las obras comenzarán a ejecutarse a partir del paso de La Vuelta por Poio, que será el martes día 9 de septiembre coincidiendo con la etapa 16 de la prueba.

El Concello de Poio establecerá un plan de tráfico provisional para garantizar el equilibrio entre la ejecución de las obras y el mantenimiento de la conectividad urbana.