La plaza de A Ferrería se convirtió ayer en la pista de atletismo más monumental y escenario de una nueva exhibición de saltos con la novena edición de ‘Saltar na rúa’, una oferta ya consolidada en el verano pontevedrés que la Sociedad Gimnástica organiza para promover esta disciplina deportiva. El cartel de este año reunió en el centro de la ciudad a diversos campeones en las distintas especialidades, categorías y países, con los que los espectadores pudieron disfrutar de las distintas modalidades de saltos del atletismo como altura, longitud o incluso pértiga.

El Santuario de la Peregrina y A Ferrería, escenario de la exhibición. | Gustavo Santos

En la plaza se dieron cita atletas como la portuguesa Ana Rita Silva, especialista en triple salto y salto de longitud, que ya fue tres veces campeona nacional al aire libre y una en pista cubierta, la última esta misma temporada. Repitió también el gimnástico Sergio Coello, especialista también en ambas disciplinas. Es el cuarto mejor saltador del país en longitud en pista cubierta y el séptimo mejor en aire libre. También participó en las dos exhibiciones (longitud y triple salto) su compañero Raúl Cortizo, que además de ser finalista nacional en numerosas ocasiones, es el actual subcampeón gallego de longitud en pista cubierta el actual bronce en aire libre.

En la longitud no podía faltar el actual campeón gallego, Unai Loureiro, procedente del Riazor Atletismo, mientras que Isaac Casal, que se estrenó el año pasado en la exhibición, es el ejemplo del trabajo que se realiza en las Escuelas del Club. Fue ahí donde comenzó su carrera como atleta y regresó este año al ‘Saltar na rúa’ como flamante campeón gallego sub18 de triple salto en aire libre y como subcampeón en pista cubierta. Además, Isaac es habitual en las convocatorias de la Selección Gallega y además fue uno de los atletas que formó parte del equipo que se proclamó campeón gallego por clubes de su categoría.

Isaac compartió exhibición con la actual subcampeona gallega de triple salto en aire libre, Alba Martínez, del Ourense Atletismo, mientras que Marina Artemia Pérez, participó en el triple salto como vigente campeona gallega, y en pértiga, donde ostenta el título de subcampeona autonómica. En esta última modalidad destacaron campeón gallego absoluto, Aitor Fernández, procedente del Superamara BAT, y Henar Fernández, que fue cuarta nacional de salto con pértiga en categoría sub23 y, además, es campeona de Asturias sub23 en longitud.