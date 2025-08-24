Una pareja desvalija la casa donde habían alquilado una habitación
REDACCIÓN
Una pareja ha sido condenada a seis meses de prisión por apoderarse de buena parte de los electrodomésticos y otros efectos que había en una vivienda de la ciudad donde tenían alquilada una habitación. La Audiencia señala que ocurrió en marzo de 2023. La casa había sido alquilada por una mujer, que la amuebló y equipó, y a a su vez arrendó verbalmente el cuarto a la pareja. Dice la sentencia que «aprovechando que la arrendadora se había marchado de la vivienda sobre las 21.00 horas y no iba a pernoctar en la casa, los dos acusados, se apoderaron de la televisión de 55 pulgadas que estaba en el salón, de una freidora, una aspiradora, , una tostadora, una sandwichera, platos, vasos y cubertería, un juego de ropa de cama y una manta, y un jamón», todo ello valorado en casi 537 euros. Entre otras razones, en su recurso alegaron «dilación indebida» porque el juicio se suspendió tres veces entre mayo de 2024 y febrero de 2025, cuando finalmente se celebró. Fue por enfermedad del abogado de la acusación, por la huelga de letrados de oficio, por la incomparecencia de un testigo y por no ser posible la citación del acusado», pero «no puede concluirse que el retraso no estuviera justificado».
