O Museo organiza novas visitas guiadas ás súas salas de Castelao

REDACCIÓN

Pontevedra

O Museo de Pontevedra abre mañá lun as inscricións para participar nunha nova xeira das visitas guiadas especiais ás súas salas de Castelao. Xa vén desenvolvendo ao longo deste 2025 diversas actividades polo Ano Castelao, que conmemora o 75 aniversario do pasamento do artista e político galeguista. As visitas guiadas son o primeiro martes de cada mes a próxima celebrarase o 2 de setembro ás 18.00 horas. A inscrición pode realizarse desde o luns a través do sitio web museo.depo.gal.

A visita guiada percorre as dúas salas nas que se exhibe unha parte das máis de 1.800 obras súas que conserva o Museo. Nelas está moi presente a súa faceta de artista, pero tamén as de escritor e político galeguista. A visita ten unha duración de arredor de 60 minutos e é necesaria a inscrición previa.

O Museo custodia a maior parte da obra artística de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao (1886-1950), que foi membro do seu padroado fundacional.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents