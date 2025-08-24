O Areeiro vaticina un adelanto de la vendimia «Cada vez está más próxima»

La Diputación de Pontevedra, a través del nuevo aviso fitosanitario del personal técnico de la Estación Fitopatolóxica do Areeiro, ubicada en la parroquia de Lourizán, advierte de que el plazo para la vendimia «sigue acortándose y que cada vez está más próxima, con alguna bodega de O Condado recogiendo ya las primeras uvas». En general las cosechas continúan en «perfecto estado sanitario gracias a la meteorología y se estima que habrá una excelente campaña»

Con todo, el personal de O Areeiro alerta de la necesidad de prestar especial atención a cualquier síntoma de botritis ante la previsión de precipitaciones, más aún si las orugas de las polillas, las avispas asiáticas y los pájaros incrementan su alimentación, pues los posibles daños en la uva provocados por la actividad de estos animales podría dar paso al patógeno. En las viñas donde aún no se vaya a vendimiar porque la uva no está madura o es de una variedad más tardía, aun se pueden emplear productos naturales como medio de prevención.

Por otra parte, en algunas fincas «continúan observándose síntomas recientes de acariose, que tras muchos años produjo daños de manera bastante general en esta campaña». Además, se volvieron a observar síntomas de patologías de madera en nuevas plantas y en todas las afectadas se perdió una buena cantidad de racimos que no solo estaban completamente sanos, sino que también eran de buen tamaño. Se recuerda que es conveniente eliminar las plantas y los brazos muertos a la mayor brevedad, para que no contaminen el resto.

El aviso fitosanitario también incluye observaciones sobre la captura de un adulto de la Halyomopha halys o «chinche parda marmorada», que puede alimentarse de una gran variedad de especies vegetales y causar un grave impacto, y de varios adultos de Cydalima perspectalis, la mariposa del boj, acompañados de síntomas. Se aconseja vigilar como evolucionan, aunque con precipitaciones y bajas temperaturas las defoliacioness que puedan generar serán de menor importancia. La información completa del aviso se puede consultar en el sitio web de la Estación Fitopatolóxica de O Areeiro.