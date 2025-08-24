Mil personas se dan cita hoy en el Xantar Rupestre de Campo Lameiro
REDACCIÓN
Unas 1.000 personas asisten hoy al Xantar Rupestre en el Parque Arqueolóxico del Arte Rupestre de Campo Lameiro dentro de las actividades organizadas por el Concello en la cuarta edición de Laeros, una iniciativa divulgadora del municipio como Capital Galega da Arte Rupestre en la que se une la cita gastronómica, actividades de todo tipo, música, talleres y artesanía.
El Xantar Rupestre está preparado, una vez más, por la Asociación Costillar A Estaca de San Clemente y podrá ser degustado en las mesas ubicadas en el entorno del parque en zonas especialmente elegidas a la sombra de los árboles. Se asan, en principio, unos 53 costillares de vacuno preparados al espeto.
Además, habrá un concurso para la mesa mejor caracterizada y la música también estará presente con el Orfeón Sons do Peto con sus Cantos da Terra.
