Una jornada sobre cómo aprender a orientarse con éxito

Monte Porreiro y la Illa das Esculturas acogieron ayer la Xornada de Orientación impartida por el club Aromon Pontevedra-Montañeiros A Roelo. Tras una charla introductoria sobre los conocimientos básicos de interpretación de un mapa, se pusieron en práctica con recorridos de varios niveles de dificultad a nivel grupal e individual.

