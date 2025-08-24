Monte Porreiro y la Illa das Esculturas acogieron ayer la Xornada de Orientación impartida por el club Aromon Pontevedra-Montañeiros A Roelo. Tras una charla introductoria sobre los conocimientos básicos de interpretación de un mapa, se pusieron en práctica con recorridos de varios niveles de dificultad a nivel grupal e individual.

Una jornada sobre cómo aprender a orientarse con éxito