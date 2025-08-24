Inscripciones para el programa +Bosques
La Diputación de Pontevedra abre el lunes 25 de agosto el plazo para inscribirse en los recorridos de septiembre del programa provincial «+Bosques», una iniciativa que promueve el contacto con la naturaleza. Los interesados pueden anotarse a partir de las 9 horas del lunes con un formulario que se habilitará en la web de la Diputación: depo.gal
